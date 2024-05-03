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Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

В Башкирии мужчина упал с крутого склона в парке

Чудом выжил: в Башкирии мужчина упал с крутого склона в парке «Шагни за горизонт»

3 мая 2024, 04:36
Фото: gorod.love

В Башкирии мужчина упал с крутого склона в парке

Несчастный случай произошел поздней ночью в городском парке «Шагни за горизонт» Белорецка, сообщили в Госкомитете Башкирии по ЧС.

Один из посетителей по неосторожности упал со склона. 39-летний горожанин свалился с высоты около пяти метров, подняться самостоятельно он не смог. Рядом, к счастью, оказался очевидец, который вызвал на место спасателей.

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Вызволять пострадавшего пришлось с помощью альпинистского снаряжения. После освобождения мужчины из оврага, пострадавшего на носилках донесли до кареты скорой помощи. Сейчас белоречанин лечится в больнице.

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