Чудом выжил: в Башкирии мужчина упал с крутого склона в парке «Шагни за горизонт»

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Один из посетителей по неосторожности упал со склона. 39-летний горожанин свалился с высоты около пяти метров, подняться самостоятельно он не смог. Рядом, к счастью, оказался очевидец, который вызвал на место спасателей.
Вызволять пострадавшего пришлось с помощью альпинистского снаряжения. После освобождения мужчины из оврага, пострадавшего на носилках донесли до кареты скорой помощи. Сейчас белоречанин лечится в больнице.