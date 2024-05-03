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Posted 3 мая, 06:11

Published 3 мая, 06:11

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Башкирия впервые экспортировала в Китай липовый мед

Башкирия впервые экспортировала в Китай липовый мед

3 мая 2024, 06:11
Фото: Изображение Midjourney
Башкирия впервые за несколько лет экспортировала липовый мед в Китай.

В рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.

Предприятие из Башкирии отгрузило 1,5 тонны липового меда в Китайскую Народную Республику.

— Партия меда прошла все необходимые лабораторные исследования. Она поступила с территории свободной от инфекционных и инвазионных заболеваний животных. У вкусной, полезной и экологически чистой продукции, собранной трудолюбивыми насекомыми в липовых лесах республики, есть все шансы найти своих почитателей в Поднебесной, — отметили в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону.

На экспортные партии липового меда выданы ветеринарные сертификаты. Ранее сообщалось, что Башкирия экспортировала в Китай 1592 тонны масличного льна.

#Андрей Королев#Экономика#Касается каждого
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