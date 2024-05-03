Башкирия впервые экспортировала в Китай липовый мед

— Партия меда прошла все необходимые лабораторные исследования. Она поступила с территории свободной от инфекционных и инвазионных заболеваний животных. У вкусной, полезной и экологически чистой продукции, собранной трудолюбивыми насекомыми в липовых лесах республики, есть все шансы найти своих почитателей в Поднебесной, — отметили в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону.