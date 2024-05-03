Башкирия впервые экспортировала в Китай липовый мед

Posted 3 мая, 06:11
Published 3 мая, 06:11
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
В рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.
Предприятие из Башкирии отгрузило 1,5 тонны липового меда в Китайскую Народную Республику.
— Партия меда прошла все необходимые лабораторные исследования. Она поступила с территории свободной от инфекционных и инвазионных заболеваний животных. У вкусной, полезной и экологически чистой продукции, собранной трудолюбивыми насекомыми в липовых лесах республики, есть все шансы найти своих почитателей в Поднебесной, — отметили в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону.
На экспортные партии липового меда выданы ветеринарные сертификаты. Ранее сообщалось, что Башкирия экспортировала в Китай 1592 тонны масличного льна.