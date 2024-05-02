Затопленные паводком в Башкирии участки больше не контролируют

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 08:57
«Все случаи подтопления садовых участков и придомовых территорий сняты с контроля, в связи с тем, что вода с них ушла», — гласит сообщение и. о. руководителя ведомства Кирилла Первова.
На реках Башкирии продолжают фиксировать снижение уровня воды. Так, в реке Белой вода за сутки упала на 36 см, на реке Уфе в районе Шакши — на 14 см.
Между тем затопленными остаются четыре дороги в Баймакском и Чишминском районах, а также столице региона.