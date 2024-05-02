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Затопленные паводком в Башкирии участки больше не контролируют

Затопленные паводком в Башкирии участки больше не контролируют

2 мая 2024, 04:48
Фото: Кирилл Первов/Telegram
В Башкортостане не осталось подтопленных участков, следует из данных сводки Госкомитета республики по ЧС о паводковой обстановке.
«Все случаи подтопления садовых участков и придомовых территорий сняты с контроля, в связи с тем, что вода с них ушла», — гласит сообщение и. о. руководителя ведомства Кирилла Первова.

На реках Башкирии продолжают фиксировать снижение уровня воды. Так, в реке Белой вода за сутки упала на 36 см, на реке Уфе в районе Шакши — на 14 см.

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Между тем затопленными остаются четыре дороги в Баймакском и Чишминском районах, а также столице региона.

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#Общество#Уфа#Паводок#Погода#Весна#Башкортостан#Половодье#Природа
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