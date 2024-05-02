В Уфе в жилом доме на Белорецкой произошёл крупный пожар

Площадь горящего частного жилого дома составила 120 квадратных метров, из-за погодных условий и сильного ветра огонь быстро распространился на хозяйственные постройки, а также на один соседний жилой дом. В итоге общая площадь пожара составила 500 квадратных метров. Пожарные силы и средства привлечены по повышенному рангу пожара.