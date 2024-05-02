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Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

В частном секторе столицы региона загорелись сразу два жилых дома

В Уфе в жилом доме на Белорецкой произошёл крупный пожар

2 мая 2024, 10:58
Фото: МЧС РБ

В частном секторе столицы региона загорелись сразу два жилых дома

Площадь возгорания составила 120 кв. метров.

По информации пресс-службы МЧС по РБ известно, что пожар произошёл на улице Белорецкой.

Видео: МЧС РБ

Площадь горящего частного жилого дома составила 120 квадратных метров, из-за погодных условий и сильного ветра огонь быстро распространился на хозяйственные постройки, а также на один соседний жилой дом. В итоге общая площадь пожара составила 500 квадратных метров. Пожарные силы и средства привлечены по повышенному рангу пожара.

«На тушение подано 4 пожарных ствола. Привлечен 61 специалист и 22 единицы техники.
Применяются все необходимые меры для ликвидации пожара. Информации о пострадавших не поступало,» — прокомментировали ЧП в региональном МЧС.

На данный момент известно, что возгорание локализовано. Причина пожара устанавливается специалистами.

«Сильно полыхало, мы испугались, что из-за ветра больше домов пострадает. Хорошо, что спасатели быстро приехали. Сначала начали бегать все, суетиться, своими силами тушить. Но потом загорелось всё как спичка. Огонь много спалил, дома теперь как угольки, жалко соседей, хозяйство всё-таки большое было. Не дай боже кому-нибудь такого горя, страшно», — рассказывают очевидцы.
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