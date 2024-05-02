В Уфе в детском саду завелись гигантские тараканы

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
В уфимском детском саду в Советском районе родители возмущены появлением тараканов. Как сообщает БашДТП, взрослые уже не в первый раз замечают, как насекомые курсируют по коридорам учреждения. У многих такое зрелище вызывает панику, ведь неприятная живность находится рядом с их маленькими детьми.
«Я заметил тараканов в своей ладони. Это уже не первый раз, когда я их вижу. Когда я показал сотрудникам садика, они утверждали в один голос, что это просто жуки, а не тараканы. То есть, они считают, что жуки — это нормально?!» — говорит один из родителей детского сада.
Некоторые даже успели сфотографировать рыжих и усатых на камеру телефона. И по фото отчетливо видно, что речь действительно идёт о тараканах, а не жуках. Причём весьма крупных особях. Родители детей просят обратить внимание на эту ситуацию сотрудников санэпидемстанции.
В социальных сетях, куда уже успели попасть фотографии насекомых, жители республики также обсуждают ситуацию, сложившуюся в детском саду:
— «Хоть жук, хоть таракан все равно не должны быть в садике».
— «Какой жук, настоящий таракан!»
— «Напишите жалобу в Роспотребнадзор.»
— «А где их нет? Они ж не бегают, а лежат, значит травят, проводят обработки, капец такие истеричные люди, у вас может тоже они есть, просто вы не видите.»
— «Их специально там разводят. Чтоб в булочки добавлять. Не паникуйте.»
— «Садик закроют, а вы потом будете бегать и искать куда же пристроить ребенка.»