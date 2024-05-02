В Уфе спасли жизнь внезапно беременной женщины

Как отмечают врачи, внематочная беременность — это крайне опасное состояние, особенно, когда срок превышает два месяца. Ситуацию в данном случае обостряло и то обстоятельство, что у пациентки были диагностированы два плода. Разрыв маточной трубы мог произойти в любой момент, объясняют врачи. И если вовремя не оказать помощь, то это приведет к массивному внутрибрюшному кровотечению, угрожающему жизни.