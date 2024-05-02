В Уфе спасли жизнь внезапно беременной женщины

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
В уфимскую городскую больницу №18 поступила женщина, которая находилась на грани смерти из-за кровотечения. Осмотрев пациентку врачи выяснили, что она находится в положении, но, к сожалению, беременность внематочная. Сама уфимка узнала о своём состоянии только после поступления в стационар.
Известно, что женщина была доставлена в приемный покой с кровотечением и болями внизу живота бригадой скорой помощи. Гинеколог осмотрел ее и провел УЗИ, на котором было обнаружено большое образование размером 18×20 см, находящееся вне матки. Это оказалась внематочная беременность продолжительностью 8-9 недель, при этом было видно два эмбриона.
Как отмечают врачи, внематочная беременность — это крайне опасное состояние, особенно, когда срок превышает два месяца. Ситуацию в данном случае обостряло и то обстоятельство, что у пациентки были диагностированы два плода. Разрыв маточной трубы мог произойти в любой момент, объясняют врачи. И если вовремя не оказать помощь, то это приведет к массивному внутрибрюшному кровотечению, угрожающему жизни.
Таким образом, после осмотра уфимку срочно отправили на операцию, где хирурги провели лапаротомию, удалив женщине истонченную маточную трубу вместе с эмбрионами. К тому же доктора выполнили пластику второй маточной трубы, чтобы пациентка смогла стать мамой в будущем.