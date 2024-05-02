В Уфе на два дня изменят маршруты автобусов

7 мая с 18:00 до 21:30 ограничения коснутся участка проспекта Октября от улицы Шафиева до улицы Кольской. Движение также закроют по Северному и Южному проездам: от проспекта Октября до улицы Российской. Помимо этого, будет перекрыта улицы Новогорная — от Южного до Северного проездов.