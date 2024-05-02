В Уфе на два дня изменят маршруты автобусов

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Так, 4 мая с 18:00 до 21:30 будет перекрыт проспект Октября на участке от Южного проезда до улицы Кольской. Кроме того, движение ограничат по Северному проезду — от проспекта Октября до улицы Новогорной.
7 мая с 18:00 до 21:30 ограничения коснутся участка проспекта Октября от улицы Шафиева до улицы Кольской. Движение также закроют по Северному и Южному проездам: от проспекта Октября до улицы Российской. Помимо этого, будет перекрыта улицы Новогорная — от Южного до Северного проездов.
Как будет двигаться транспорт в эти дни, смотрите на схеме.
«Выезды из дворов, расположенных в зоне перекрытий, будут заблокированы. Если в дни перекрытий планируются поездки — рекомендуется заранее оставить личные автомобили в другом месте», — гласит сообщение мэрии.