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Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

В Уфе на два дня изменят маршруты автобусов

В Уфе на два дня изменят маршруты автобусов

2 мая 2024, 14:32
Фото: mkset.ru
В столице Башкирии из-за подготовки ко Дню победы будут перекрыты несколько улиц. Об этом сообщили в мэрии города.

Так, 4 мая с 18:00 до 21:30 будет перекрыт проспект Октября на участке от Южного проезда до улицы Кольской. Кроме того, движение ограничат по Северному проезду — от проспекта Октября до улицы Новогорной.

7 мая с 18:00 до 21:30 ограничения коснутся участка проспекта Октября от улицы Шафиева до улицы Кольской. Движение также закроют по Северному и Южному проездам: от проспекта Октября до улицы Российской. Помимо этого, будет перекрыта улицы Новогорная — от Южного до Северного проездов.

Как будет двигаться транспорт в эти дни, смотрите на схеме.

«Выезды из дворов, расположенных в зоне перекрытий, будут заблокированы. Если в дни перекрытий планируются поездки — рекомендуется заранее оставить личные автомобили в другом месте», — гласит сообщение мэрии.
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#Общество#Город#Уфа#9 Мая#День Победы#Башкортостан#Дороги#Транспорт
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