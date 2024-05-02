В Уфе из-за деревьев перекроют движение на улице Мингажева

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
С 10 до 15 часов 4 мая в Уфе будет временно ограничено движение по улице Мингажева между домами № 59 и №73. Как сообщили в столичной мэрии, это связано с проведением работ по санитарной обрезке деревьев, как сообщили в мэрии.
Напомним, так же временно будет закрыт проезд по правой полосе улицы Интернациональной. Ограничения вводятся на участке между домами № 58 и 60/1 с 00:15 3 мая до 23:50 4 мая.
Уфимцев и туристов просят отнестись к данным мероприятиям с пониманием и заранее планировать маршрут на этих участках дороги для своего удобства.