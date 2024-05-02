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Posted Сегодня, 09:07

Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

В Башкирии арестовали парня, зарезавшего мужчину в Инорсе

Участник смертельной потасовки в Уфе попросил отпустить его домой

2 мая 2024, 09:07
Фото: 1MI

В Башкирии арестовали парня, зарезавшего мужчину в Инорсе

Из-за удара ножом в бедро уфимец скончался.

В Уфе состоялось первое слушание по делу 19-летнего Александра Шарафутдинова, который зарезал мужчину в Инорсе после замечания. Известно, что нападавшего арестовали на два месяца.

Напомним, что обвиняемый несколько раз ударил уфимца в бедро, что привело к его смерти от потери крови.

Шарафутдинов признал свою вину и попросил прощения у семьи погибшего, тем не менее в домашнем аресте ему отказали.

— «Блин как все просто зарезал убил, извинился и все, и дома сидеть собрался, ну и наглость».
— «Откуда столько злости, такой молодой пусть все причастные будут наказаны.»
— «Народный суд ему. Изверг,» — комментируют новость жители республики в социальных сетях.
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#Инна Горина#Общество#Происшествия#Уфа#Уголовное дело#Новости Башкирии
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