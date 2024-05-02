Участник смертельной потасовки в Уфе попросил отпустить его домой

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
В Уфе состоялось первое слушание по делу 19-летнего Александра Шарафутдинова, который зарезал мужчину в Инорсе после замечания. Известно, что нападавшего арестовали на два месяца.
Напомним, что обвиняемый несколько раз ударил уфимца в бедро, что привело к его смерти от потери крови.
Шарафутдинов признал свою вину и попросил прощения у семьи погибшего, тем не менее в домашнем аресте ему отказали.
— «Блин как все просто зарезал убил, извинился и все, и дома сидеть собрался, ну и наглость».
— «Откуда столько злости, такой молодой пусть все причастные будут наказаны.»
— «Народный суд ему. Изверг,» — комментируют новость жители республики в социальных сетях.