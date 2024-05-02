mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

В Башкирии столкнулись две маршрутки: есть пострадавшие

В Башкирии столкнулись две маршрутки: есть пострадавшие

2 мая 2024, 07:27
Фото: ГИБДД
ДТП с двумя автобусами произошло сегодня утром, 2 мая, в Стерлитамаке, сообщили в ГИБДД республики.

Авария случилась в районе остановки «Башкирская гимназия» в Стерлитамаке. Водитель автобуса ПАЗ врезался в попутную «Газель», двоих пассажиров которой в итоге увезли в больницу. Известно, что всего в момент аварии в обоих транспортных средствах находились 30 человек.

В Уфе водитель без прав задавил пешехода
Узнать подробнее
«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности аварии уточняются», — гласит сообщение ГИБДД.
Читайте также:
В Башкирии ветер снес крышу школыВ Башкирии задержали осквернивших Вечный огонь подростков38 человек умерли от алкоголя в Башкирии
#Происшествия#Стерлитамак#Авария#Башкортостан#ДТП#Дороги#Транспорт
Подпишитесь
Ударил бутылкой ребенка: что известно о прошлом юноши, зарезавшего мужчину в Уфе
Сегодня, 08:46
Певица из Башкирии попала в рейтинг Forbes
Сегодня, 08:32
Водитель перевернул автомобиль и сбежал с места ДТП в Уфе
Сегодня, 07:18
Чиновниками Уфы из-за ₽600000 заинтересовалась прокуратура
Сегодня, 06:27
В Уфе на два дня перекроют важную дорогу
Сегодня, 06:14
Заводу «Москвич» не грозит банкротство
Сегодня, 06:57
"