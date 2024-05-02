В Башкирии столкнулись две маршрутки: есть пострадавшие

Авария случилась в районе остановки «Башкирская гимназия» в Стерлитамаке. Водитель автобуса ПАЗ врезался в попутную «Газель», двоих пассажиров которой в итоге увезли в больницу. Известно, что всего в момент аварии в обоих транспортных средствах находились 30 человек.