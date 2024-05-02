В Башкирии столкнулись две маршрутки: есть пострадавшие

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Авария случилась в районе остановки «Башкирская гимназия» в Стерлитамаке. Водитель автобуса ПАЗ врезался в попутную «Газель», двоих пассажиров которой в итоге увезли в больницу. Известно, что всего в момент аварии в обоих транспортных средствах находились 30 человек.
«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности аварии уточняются», — гласит сообщение ГИБДД.