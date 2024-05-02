Почему май — не лучшее время для купания: 4 риска для уфимцев

Если вы хотите искупаться и насладиться теплой морской водой, то Краснодарский край на Кубани может быть отличным выбором. В остальных регионах температура воды пока не соответствует должному уровню.



В этом году температура морской воды на Черном и Азовском морях уже прогрелась до 17-18 градусов, что позволяет начать купальный сезон раньше обычного — с середины мая.

Похожая ситуация и в Сочи, Ейске на Азовском море.



Традиционно купальный сезон на Кубани начинается с 22 градусов, но благодаря ранней весне и теплой погоде, можно наслаждаться пляжным отдыхом уже сейчас.



Однако, помимо прогрева воды, стоит учитывать и другие факторы. На Кубани наблюдается повышенная концентрация аэрозолей в атмосфере из-за цветения амброзии, что может вызывать аллергические реакции у чувствительных людей. Поэтому, при планировании отдыха, стоит учитывать этот фактор и быть готовым к возможным проблемам со здоровьем.



