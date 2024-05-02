Почему май — не лучшее время для купания: 4 риска для уфимцев

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Жители Уфы решили начать купальный сезон раньше времени, несмотря на предупреждения спасателей.
— Половодье еще не прошло, а вода не успела прогреться до нужных температур. Дождитесь открытия официальных пляжей, а пока принимайте у водоемов исключительно солнечные ванны, — попросили в управлении гражданской защиты Уфы.
Однако в первые жаркие выходные, 20 апреля, большое количество людей пришло на пляж в парке Кашкадан и окунулись в воду, несмотря на то, что она ещё не прогрелась и загрязнена вследствие таяния снега.
Спасатели предупредили, что пляжи не прошли проверку и официально ещё не открыты, а вода не достигла нужных температур. Они рекомендовали жителям принимать солнечные ванны на берегу водоёмов, дожидаясь открытия официальных пляжей.
Обычно, официальной датой является 1 июня.
Если вы хотите искупаться и насладиться теплой морской водой, то Краснодарский край на Кубани может быть отличным выбором. В остальных регионах температура воды пока не соответствует должному уровню.
В этом году температура морской воды на Черном и Азовском морях уже прогрелась до 17-18 градусов, что позволяет начать купальный сезон раньше обычного — с середины мая.
Похожая ситуация и в Сочи, Ейске на Азовском море.
Традиционно купальный сезон на Кубани начинается с 22 градусов, но благодаря ранней весне и теплой погоде, можно наслаждаться пляжным отдыхом уже сейчас.
Однако, помимо прогрева воды, стоит учитывать и другие факторы. На Кубани наблюдается повышенная концентрация аэрозолей в атмосфере из-за цветения амброзии, что может вызывать аллергические реакции у чувствительных людей. Поэтому, при планировании отдыха, стоит учитывать этот фактор и быть готовым к возможным проблемам со здоровьем.