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Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Стоит ли купаться в мае?

Почему май — не лучшее время для купания: 4 риска для уфимцев

2 мая 2024, 10:08
Фото: 1MI
Стоит ли купаться в мае?
Жители Уфы рано принялись за купание в мае, не подозревая об опасностях. Почему раннее плавание может быть рискованным решением?

Жители Уфы решили начать купальный сезон раньше времени, несмотря на предупреждения спасателей.

— Половодье еще не прошло, а вода не успела прогреться до нужных температур. Дождитесь открытия официальных пляжей, а пока принимайте у водоемов исключительно солнечные ванны, — попросили в управлении гражданской защиты Уфы.

Однако в первые жаркие выходные, 20 апреля, большое количество людей пришло на пляж в парке Кашкадан и окунулись в воду, несмотря на то, что она ещё не прогрелась и загрязнена вследствие таяния снега.

Спасатели предупредили, что пляжи не прошли проверку и официально ещё не открыты, а вода не достигла нужных температур. Они рекомендовали жителям принимать солнечные ванны на берегу водоёмов, дожидаясь открытия официальных пляжей.

Почему не стоит начинать купальный сезон в мае?Почему не стоит начинать купальный сезон в мае?
Почему не стоит начинать купальный сезон в мае?
Фото: 1MI

Почему не стоит начинать купальный сезон в мае?

  1. Низкая температура воды: в начале мая вода в реках и озерах Уфы еще не прогрелась до комфортной температуры. Вода ниже 15°C может вызвать гипотермию, быстрое охлаждение организма и серьезные проблемы со здоровьем, особенно у детей и пожилых людей.
  2. Загрязнение после таяния снега: весной, после таяния снега, вода в водоемах может быть загрязнена различными веществами, включая химические примеси, грязь и мусор. Это может привести к инфекциям, аллергическим реакциям и другим заболеваниям.
  3. Непредсказуемая погода: возможны грозы, сильный ветер и даже снегопады. Плавание в таких условиях может быть опасным и привести к несчастным случаям.
  4. Отсутствие спасательных служб: из-за еще не открытых пляжей, спасательные службы могут еще не быть готовыми к полноценной работе на водоемах. Отсутствие наблюдения и помощи в случае несчастного случая может повлечь за собой серьезные последствия.

Когда начнется сезон?

Обычно, официальной датой является 1 июня.

Куда ехать, чтобы искупаться?Куда ехать, чтобы искупаться?
Куда ехать, чтобы искупаться?
Фото: 1MI

Куда ехать, чтобы искупаться?

Если вы хотите искупаться и насладиться теплой морской водой, то Краснодарский край на Кубани может быть отличным выбором. В остальных регионах температура воды пока не соответствует должному уровню.

В этом году температура морской воды на Черном и Азовском морях уже прогрелась до 17-18 градусов, что позволяет начать купальный сезон раньше обычного — с середины мая.
Похожая ситуация и в Сочи, Ейске на Азовском море.

Традиционно купальный сезон на Кубани начинается с 22 градусов, но благодаря ранней весне и теплой погоде, можно наслаждаться пляжным отдыхом уже сейчас.

Однако, помимо прогрева воды, стоит учитывать и другие факторы. На Кубани наблюдается повышенная концентрация аэрозолей в атмосфере из-за цветения амброзии, что может вызывать аллергические реакции у чувствительных людей. Поэтому, при планировании отдыха, стоит учитывать этот фактор и быть готовым к возможным проблемам со здоровьем.

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#Ольга Харина#Общество#Летний отдых#Пляжный отдых#Отдых на природе#Вода
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