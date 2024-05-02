Новые санкции, тараканы в детском саду и автобусы за 107 млн в Башкирии

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Два предприятия из Башкирии попали в обновленный санкционный список США.Так, под санкции попали нефтекамская компания «Нефтегазстрой» и благовещенское предприятие «Сибкапитал». В документе указано, что объекты занимаются работой, связанной с поддержкой военно-промышленного сектора России.
Уфимский адвокат Виталий Буркин прокомментировал вероятность возбуждения уголовного дела против мальчиков, осквернивших памятный мемориал в Стерлитамаке. Двое мальчиков справили нужду на Вечный огонь. Вскоре правоохранителям удалось установить их личности. Ими оказались двое девятилетних школьников. По информации телеграм-канала Mash Batash, в настоящий момент с ними и их родителями разбираются полицейские. Как утверждает тг-канал, в связи с инцидентом будет заведено уголовное дело.
Минобразования республики заключило крупный контракт с компанией «Флит» из Нижнего Новгорода на поставку автобусов для перевозки детей. Победитель аукциона предложил поставить транспортные средства за 107,4 млн рублей, в то время как начальная цена составляла 108,8 млн рублей. Закупка будет финансироваться из казны региона.
Виктор Козлов остается на должности главного тренера ХК «Салават Юлаев». В тренерский штаб вошли четыре новых специалиста. Так, новым членом штаба стал Владимир Потапов, ранее возглавлявший молодежную команду «Толпар». Ответственным за работу с вратарями назначен Дмитрий Мезенцев. Кроме того, к тренерскому штабу присоединился Евгений Бирюков — ранее он объявил о завершении игровой карьеры. Контракт с клубом продлил Николай Цулыгин, отвечавший ранее за работу с защитниками и игру в меньшинстве, и тренер по ОФП Адриан Вальво.
В Уфе состоялось первое слушание по делу 19-летнего Александра Шарафутдинова, который зарезал мужчину в Инорсе после замечания. Известно, что нападавшего арестовали на два месяца. Напомним, что обвиняемый несколько раз ударил уфимца в бедро, что привело к его смерти от потери крови. Он признал свою вину и попросил прощения у семьи погибшего, однако в домашнем аресте ему все же отказали.
В уфимском детском саду в Советском районе родители возмущены появлением тараканов. Взрослые уже не в первый раз замечают, как насекомые курсируют по коридорам учреждения. У многих такое зрелище вызывает панику, ведь неприятная живность находится рядом с их маленькими детьми.