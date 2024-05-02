Новые санкции, тараканы в детском саду и автобусы за 107 млн в Башкирии

В Уфе состоялось первое слушание по делу 19-летнего Александра Шарафутдинова, который зарезал мужчину в Инорсе после замечания. Известно, что нападавшего арестовали на два месяца. Напомним, что обвиняемый несколько раз ударил уфимца в бедро, что привело к его смерти от потери крови. Он признал свою вину и попросил прощения у семьи погибшего, однако в домашнем аресте ему все же отказали.