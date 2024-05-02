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Published Сегодня, 11:53

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Updated Сегодня, 11:56

МЧС Башкирии дало экстренное предупреждение

МЧС Башкирии дало экстренное предупреждение

2 мая 2024, 11:53
Фото: 1MI
В регионе ожидается серьезное изменение погоды: не стоит забывать меры безопасности.

В Республике Башкортостан прогнозируются ночные заморозки с понижением температуры воздуха до -5С, сообщает МЧС Башкирии. Похолодание ожидается в ночь на пятницу, 3 мая.

Ведомство напоминает меры предосторожности и дает советы садоводам:

— обеспечьте укрытие сельскохозяйственных растений полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой;
— в помещениях необходимо использовать обогреватели только заводского изготовления и обязательно с терморегулятором, не оставлять их без присмотра;
— возле печей и на их поверхности нельзя хранить сгораемое имущество или материалы, сушить белье, оставлять печи во время топки без наблюдения, ни в коем случае не поручать надзор за ними детям.

Напомним, 3 мая обещаются кратковременные осадки. В северных районах ночью — дождь со снегом. Ветер северный, северо-западный. Днем температура воздуха составит +6… +11°.

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#Юлия Литвиненко#Общество#Погода#Башкортостан#Ветер#Новости Башкирии#Заморозки#Температура воздуха
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