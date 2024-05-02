МЧС Башкирии дало экстренное предупреждение

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
В Республике Башкортостан прогнозируются ночные заморозки с понижением температуры воздуха до -5С, сообщает МЧС Башкирии. Похолодание ожидается в ночь на пятницу, 3 мая.
Ведомство напоминает меры предосторожности и дает советы садоводам:
— обеспечьте укрытие сельскохозяйственных растений полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой;
— в помещениях необходимо использовать обогреватели только заводского изготовления и обязательно с терморегулятором, не оставлять их без присмотра;
— возле печей и на их поверхности нельзя хранить сгораемое имущество или материалы, сушить белье, оставлять печи во время топки без наблюдения, ни в коем случае не поручать надзор за ними детям.
Напомним, 3 мая обещаются кратковременные осадки. В северных районах ночью — дождь со снегом. Ветер северный, северо-западный. Днем температура воздуха составит +6… +11°.