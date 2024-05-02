Известны подробности кадровых перестановок в уфимском "Салавате Юлаеве"

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Виктор Козлов остается на должности главного тренера ХК "Салават Юлаев". В штаб клуба вошли ещё четыре специалиста. Новым членом штаба стал Владимир Потапов, ранее возглавлявший молодежную команду «Толпар». Ответственным за работу с вратарями назначен Дмитрий Мезенцев. Кроме того, к тренерскому штабу присоединился Евгений Бирюков - ранее он объявил о завершении игровой карьеры.
Контракт с клубом продлил Николай Цулыгин, отвечавший ранее за работу с защитниками и игру в меньшинстве, и тренер по ОФП Адриан Вальво.
По истечении контракта покидает свой пост тренер вратарей "Салавата Юлаева" Олег Филимонов. К тренерскому штабу команды он присоединился летом 2022 года.
Ранее стало известно, что хоккейный клуб покинул форвард Евгений Тимкин. Тимкин вошел в состав клуба летом 2022 года, выходил на лед в рамках 91 матча, в которых набрал 12 (3+9) очков.