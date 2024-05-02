Известны подробности кадровых перестановок в уфимском "Салавате Юлаеве"

Виктор Козлов остается на должности главного тренера ХК "Салават Юлаев". В штаб клуба вошли ещё четыре специалиста. Новым членом штаба стал Владимир Потапов, ранее возглавлявший молодежную команду «Толпар». Ответственным за работу с вратарями назначен Дмитрий Мезенцев. Кроме того, к тренерскому штабу присоединился Евгений Бирюков - ранее он объявил о завершении игровой карьеры.