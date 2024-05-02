mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Виктор Козлов сохранил свой пост главного тренера ХК "Салават Юлаев"

Известны подробности кадровых перестановок в уфимском "Салавате Юлаеве"

2 мая 2024, 09:44
Фото: 1MI

Виктор Козлов сохранил свой пост главного тренера ХК "Салават Юлаев"

В тренерский штаб вошли четыре новых специалиста, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Виктор Козлов остается на должности главного тренера ХК "Салават Юлаев". В штаб клуба вошли ещё четыре специалиста. Новым членом штаба стал Владимир Потапов, ранее возглавлявший молодежную команду «Толпар». Ответственным за работу с вратарями назначен Дмитрий Мезенцев. Кроме того, к тренерскому штабу присоединился Евгений Бирюков - ранее он объявил о завершении игровой карьеры.

Жители Башкирии требуют отправить в отставку тренера и руководство «Салавата Юлаева»
Узнать подробнее

Контракт с клубом продлил Николай Цулыгин, отвечавший ранее за работу с защитниками и игру в меньшинстве, и тренер по ОФП Адриан Вальво.

По истечении контракта покидает свой пост тренер вратарей "Салавата Юлаева" Олег Филимонов. К тренерскому штабу команды он присоединился летом 2022 года.

Ранее стало известно, что хоккейный клуб покинул форвард Евгений Тимкин. Тимкин вошел в состав клуба летом 2022 года, выходил на лед в рамках 91 матча, в которых набрал 12 (3+9) очков.

«Салават Юлаев» подпишет канадского нападающего за 90 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Известна судьба руководителей ХК «Салават Юлаев» после вылета команды из плей-офф«Салават Юлаев» подписал американца на три года
#Азамат Нухов#Общество#ХК «Салават Юлаев»#Хоккей#Новости Башкирии#Главный тренер#Хоккеисты#Тренер
Подпишитесь
Ударил бутылкой ребенка: что известно о прошлом юноши, зарезавшего мужчину в Уфе
Сегодня, 08:46
Певица из Башкирии попала в рейтинг Forbes
Сегодня, 08:32
Водитель перевернул автомобиль и сбежал с места ДТП в Уфе
Сегодня, 07:18
Чиновниками Уфы из-за ₽600000 заинтересовалась прокуратура
Сегодня, 06:27
В Уфе на два дня перекроют важную дорогу
Сегодня, 06:14
Заводу «Москвич» не грозит банкротство
Сегодня, 06:57
"