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Форвард Евгений Тимкин покинул уфимский «Салават Юлаев»

Форвард Евгений Тимкин покинул уфимский «Салават Юлаев»

2 мая 2024, 05:06
Фото: 1MI
Хоккейный клуб благодарит спортсмена за работу и желает удачи в дальнейшей карьере.

Форвард «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин покинул хоккейный клуб. Тимкин вошел в состав клуба летом 2022 года, выходил на лед в рамках 91 матча, в которых набрал 12 (3+9) очков.

Ранее нападающий выступал за ХК «Металлург» (Магнитогорск), «Авангард» (Омск), «Витязь» (Подмосковье), СКА (Санкт-Петербург). В составе команды «Металлург» Тимкин дважды завоевал Кубок Гагарина — в 2014 и 2016 годах.

Напомним, ранее решение о завершении игровой карьеры принял защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков. 37-летний хоккеист выступал за уфимский клуб с 2020 года. За четыре сезона в «Салавате Юлаеве» Бирюков провёл в общей сложности 224 матча, в которых набрал 21 (2+19) очко.

Также ранее волну негодования среди жителей республики вызвали результаты хоккейного клуба — на одном из матчей серии первого раунда Кубка Гагарина «Салават Юлаев» проиграл челябинскому «Трактору» со счетом 4:2. В связи с этим многие хоккейные фанаты в Башкирии призывали уволить генерального директора и главного тренера клуба. О том, почему они сохранили свои должности, в рамках встречи с представителями СМИ рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Жители Башкирии требуют отправить в отставку тренера и руководство «Салавата Юлаева»
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#Общество#Спорт#ХК «Салават Юлаев»#Хоккей#Новости Башкирии#Спортсмены
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