Форвард Евгений Тимкин покинул уфимский «Салават Юлаев»

Также ранее волну негодования среди жителей республики вызвали результаты хоккейного клуба — на одном из матчей серии первого раунда Кубка Гагарина «Салават Юлаев» проиграл челябинскому «Трактору» со счетом 4:2. В связи с этим многие хоккейные фанаты в Башкирии призывали уволить генерального директора и главного тренера клуба. О том, почему они сохранили свои должности, в рамках встречи с представителями СМИ рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.