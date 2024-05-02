Буцаев: В Курской области 120 тыс. тонн отходов будут перерабатывать в цинк

Главная цель проекта «Цинкум» состоит в обеспечении переработки цинкосодержащей пыли газоочисток электросталеплавильных цехов (ЭСПЦ). Уточняется, что большая часть этих отходов отправляется для захоронения на полигоны промышленных отходов. В процессе переплавки оцинкованного металлолома пыль со значительным содержанием цинка и железа улавливается фильтрами в составе отходящих газов. На производственном объекте «Цинкум» эта пыль будет перерабатываться в высококачественный вельц-оксид цинка. Данное сырье необходимо для производства цинка металлического. Стоит отметить, что это единственный цветной металл, который является дефицитным для России. Объемы его потребления превышают производство, и от 20 до 30 процентов его приходится импортировать из-за рубежа.