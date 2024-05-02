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Буцаев: В Курской области 120 тыс. тонн отходов будут перерабатывать в цинк

Буцаев: В Курской области 120 тыс. тонн отходов будут перерабатывать в цинк

2 мая 2024, 12:15
Фото: 1MI
В начале 2025 года в Курской области запустят пилотный проект по производству вельц-оксида цинка из вторичных ресурсов. Промышленный объект будет находиться в Железногорском районе региона.

Проект реализуется в рамках программы «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве», которая является частью федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

По плану строительные и монтажные работы будут проведены в этом году. После запуска объекта в регионе появится около 100 новых рабочих мест. Реализация проекта оценивается в семь миллиардов рублей, пишет newsnn.ru.

Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, в Курской области построят завод «Цинкум», который будет заниматься утилизацией ценных отходов, содержащих железо и цинк. Объект позволит вовлечь в промышленный оборот до 120 000 тонн вторсырья, пригодного для производства вельц-оксида цинка (сырье для производства цинка металлического), клинкера (железосодержащее сырье для черной металлургии и цементной промышленности), а также вторичных возгонов (сырье для цветной металлургии).

Главная цель проекта «Цинкум» состоит в обеспечении переработки цинкосодержащей пыли газоочисток электросталеплавильных цехов (ЭСПЦ). Уточняется, что большая часть этих отходов отправляется для захоронения на полигоны промышленных отходов. В процессе переплавки оцинкованного металлолома пыль со значительным содержанием цинка и железа улавливается фильтрами в составе отходящих газов. На производственном объекте «Цинкум» эта пыль будет перерабатываться в высококачественный вельц-оксид цинка. Данное сырье необходимо для производства цинка металлического. Стоит отметить, что это единственный цветной металл, который является дефицитным для России. Объемы его потребления превышают производство, и от 20 до 30 процентов его приходится импортировать из-за рубежа.

Проект замкнет цикл потребления цинка: цинк превращается в оцинкованный лист, листы — в машины, бытовую технику, строительные материалы. На это обратил внимание директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.

Он уточнил, что на сегодняшний день образование пыли ЭСПЦ в России составляет порядка 300 — 350 тысяч тонн в год.

В числе особенностей проекта «Цинкум» также можно отметить полностью российский инжиниринг и использование исключительно отечественного технологического оборудования.

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