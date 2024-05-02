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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:45

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В Башкирию из Нижнего Новгорода привезут автобусов на 107 млн рублей

Башкирия ожидает крупную поставку автобусов на 107 млн рублей

2 мая 2024, 10:22
Фото: 1MI

В Башкирию из Нижнего Новгорода привезут автобусов на 107 млн рублей

Транспорт будет предназначен для перевозки детей.

Минобразования республики заключило крупный контракт с компанией «Флит» из Нижнего Новгорода на поставку автобусов для перевозки детей. Победитель аукциона предложил поставить транспортные средства за 107,4 млн рублей, в то время как начальная цена составляла 108,8 млн рублей.

Закупка будет финансироваться из казны региона. Согласно договоренностям, транспорт должны доставить в Башкирию в течение 45 дней с момента заключения контракта.

Известно, что всего закупается 17 автобусов желтого цвета с дизельным двигателем мощностью 168,9 л. с. Каждый автобус будет иметь 25 посадочных мест для детей и одно взрослое место для сопровождения. Также автобусы будут оснащены всем необходимым для безопасной перевозки: освещением, системой вентиляции, тахографом, приемником ГЛОНАСС и другими необходимыми устройствами. На боках кузова, спереди и сзади автобусов будет нанесена надпись «дети».

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По одному новому автобусу будет отправлено в городские школы в Уфе, Янауле, Сибае и Кумертау. 13 транспортных средств поставят в сельские школы, речь об 11 районах республики.

Отметим, что в Башкирии это далеко не единственный масштабный проект по модернизации системы образования. В рамках приоритетного регионального проекта в республике планируется провести капитальный ремонт зданий шести общеобразовательных учреждений — школ и лицеев. На эти цели выделят порядка 608,27 млн рублей, из которых более 510,95 млн поступит из федерального бюджета.

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#Инна Горина#Общество#Уфа#Образование#Новости Башкирии#Транспорт
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