Башкирия ожидает крупную поставку автобусов на 107 млн рублей

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Минобразования республики заключило крупный контракт с компанией «Флит» из Нижнего Новгорода на поставку автобусов для перевозки детей. Победитель аукциона предложил поставить транспортные средства за 107,4 млн рублей, в то время как начальная цена составляла 108,8 млн рублей.
Закупка будет финансироваться из казны региона. Согласно договоренностям, транспорт должны доставить в Башкирию в течение 45 дней с момента заключения контракта.
Известно, что всего закупается 17 автобусов желтого цвета с дизельным двигателем мощностью 168,9 л. с. Каждый автобус будет иметь 25 посадочных мест для детей и одно взрослое место для сопровождения. Также автобусы будут оснащены всем необходимым для безопасной перевозки: освещением, системой вентиляции, тахографом, приемником ГЛОНАСС и другими необходимыми устройствами. На боках кузова, спереди и сзади автобусов будет нанесена надпись «дети».
По одному новому автобусу будет отправлено в городские школы в Уфе, Янауле, Сибае и Кумертау. 13 транспортных средств поставят в сельские школы, речь об 11 районах республики.
Отметим, что в Башкирии это далеко не единственный масштабный проект по модернизации системы образования. В рамках приоритетного регионального проекта в республике планируется провести капитальный ремонт зданий шести общеобразовательных учреждений — школ и лицеев. На эти цели выделят порядка 608,27 млн рублей, из которых более 510,95 млн поступит из федерального бюджета.