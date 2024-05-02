Башкирия ожидает крупную поставку автобусов на 107 млн рублей

Известно, что всего закупается 17 автобусов желтого цвета с дизельным двигателем мощностью 168,9 л. с. Каждый автобус будет иметь 25 посадочных мест для детей и одно взрослое место для сопровождения. Также автобусы будут оснащены всем необходимым для безопасной перевозки: освещением, системой вентиляции, тахографом, приемником ГЛОНАСС и другими необходимыми устройствами. На боках кузова, спереди и сзади автобусов будет нанесена надпись «дети».