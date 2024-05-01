Массовое ДТП в Уфе: «Ладу» раздавило между двумя машинами

На кадрах с камер наблюдения видно, как автомобиль отечественной марки останавливается на полосе с припаркованными машинами. В этот момент сзади в легковушку на большой скорости влетает другое авто, в результате «Лада» сталкивается с другой машиной и переворачивется. По инерции припаркованное транспортное средство также врезается в еще один автомобиль.