Массовое ДТП в Уфе: «Ладу» раздавило между двумя машинами

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
На кадрах с камер наблюдения видно, как автомобиль отечественной марки останавливается на полосе с припаркованными машинами. В этот момент сзади в легковушку на большой скорости влетает другое авто, в результате «Лада» сталкивается с другой машиной и переворачивется. По инерции припаркованное транспортное средство также врезается в еще один автомобиль.
Водительница российской легковушки — 65-летняя пенсионерка — погибла на месте. Пассажир автомобиля сейчас находится в больнице.
«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются», — гласит сообщение ГИБДД.