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Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

В Уфе пенсионерка погибла в страшной массовой аварии

Массовое ДТП в Уфе: «Ладу» раздавило между двумя машинами

1 мая 2024, 11:52
Фото: ГИБДД

В Уфе пенсионерка погибла в страшной массовой аварии

Авария с трагическим исходом случилась в Уфе. Об этом сообщает ГИБДД города. Смертельный инцидент произошел в районе ипподрома «Акбузат».

На кадрах с камер наблюдения видно, как автомобиль отечественной марки останавливается на полосе с припаркованными машинами. В этот момент сзади в легковушку на большой скорости влетает другое авто, в результате «Лада» сталкивается с другой машиной и переворачивется. По инерции припаркованное транспортное средство также врезается в еще один автомобиль.

Видео: ГИБДД

Водительница российской легковушки — 65-летняя пенсионерка — погибла на месте. Пассажир автомобиля сейчас находится в больнице.

«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются», — гласит сообщение ГИБДД.

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