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Врач из Уфы отдал ₽11 млн мошенникам

Врач из Уфы отдал ₽11 млн мошенникам

30 апреля 2024, 06:44
Фото: mkset.ru
Злоумышленники взломали соцсети его коллеги и вытягивали у доктора деньги десять дней

Более 11 миллионов перевел мошенникам врач одной из уфимских больниц, сообщает пресс-служба МВД Башкирии. Аферисты взломали аккаунт заместителя главного врача той больницы, где работает жертва мошенничества, и убедили его брать кредиты.

В отдел полиции №4 по Уфе обратился врач одной из городских больниц с заявлением о мошенничестве. Аферисты около 10 дней «раскручивали» мужчину на деньги.

Как предварительно установили полицейские, уфимцу в мессенджере написали с аккаунта заместителя главврача с просьбой ответить на звонок якобы куратора из банка. Как оказалось позже, мошенники взломали аккаунт коллеги жертвы аферы.

 

-Позже позвонил неизвестный, который спросил, знает ли врач Иванова (фамилия изменена). По нелепой случайности человек с такой же фамилией находился на лечении у доктора. Помимо этого, звонившие знали марку и номер машины заявителя. У мужчины создалось впечатление, что о нем все знают, и доверился аферистам. Вероятнее всего, эти данные злоумышленники выяснили из переписок взломанного аккаунта руководителя и воспользовались этим, — рассказывают фабулу преступления в полиции.

 

Врач беспрекословно следовал указаниям аферистов: врал банковским сотрудникам, которые заподозрили, что действиями клиента руководят аферисты, отправлял деньги на указанные неизвестными счета, скачивал и удалял различные приложения и брал взаймы у знакомых. В результате махинаций аферисты получили более ₽11 млн. Из них: почти шесть миллионов — личные накопления, более трех миллионов взял в кредит в пяти различных финансовых организациях и около 2,5 миллионов рублей занял у знакомых.

 

Когда врач понял, что увяз в долгах, он обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

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#Юлия Литвиненко#Происшествия#Уфа#Башкортостан#Мошенники#Новости Башкирии
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