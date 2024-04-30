Врач из Уфы отдал ₽11 млн мошенникам

Врач беспрекословно следовал указаниям аферистов: врал банковским сотрудникам, которые заподозрили, что действиями клиента руководят аферисты, отправлял деньги на указанные неизвестными счета, скачивал и удалял различные приложения и брал взаймы у знакомых. В результате махинаций аферисты получили более ₽11 млн. Из них: почти шесть миллионов — личные накопления, более трех миллионов взял в кредит в пяти различных финансовых организациях и около 2,5 миллионов рублей занял у знакомых.