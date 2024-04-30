Врач из Уфы отдал ₽11 млн мошенникам

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Более 11 миллионов перевел мошенникам врач одной из уфимских больниц, сообщает пресс-служба МВД Башкирии. Аферисты взломали аккаунт заместителя главного врача той больницы, где работает жертва мошенничества, и убедили его брать кредиты.
В отдел полиции №4 по Уфе обратился врач одной из городских больниц с заявлением о мошенничестве. Аферисты около 10 дней «раскручивали» мужчину на деньги.
Как предварительно установили полицейские, уфимцу в мессенджере написали с аккаунта заместителя главврача с просьбой ответить на звонок якобы куратора из банка. Как оказалось позже, мошенники взломали аккаунт коллеги жертвы аферы.
-Позже позвонил неизвестный, который спросил, знает ли врач Иванова (фамилия изменена). По нелепой случайности человек с такой же фамилией находился на лечении у доктора. Помимо этого, звонившие знали марку и номер машины заявителя. У мужчины создалось впечатление, что о нем все знают, и доверился аферистам. Вероятнее всего, эти данные злоумышленники выяснили из переписок взломанного аккаунта руководителя и воспользовались этим, — рассказывают фабулу преступления в полиции.
Врач беспрекословно следовал указаниям аферистов: врал банковским сотрудникам, которые заподозрили, что действиями клиента руководят аферисты, отправлял деньги на указанные неизвестными счета, скачивал и удалял различные приложения и брал взаймы у знакомых. В результате махинаций аферисты получили более ₽11 млн. Из них: почти шесть миллионов — личные накопления, более трех миллионов взял в кредит в пяти различных финансовых организациях и около 2,5 миллионов рублей занял у знакомых.
Когда врач понял, что увяз в долгах, он обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.