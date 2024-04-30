В Башкирии простились с послом гостеприимства

Он не раз представлял республику на федеральных форумах. Организовывал визиты в Башкортостан делегаций, съемочных групп. Все знали, что если нужно организовать прием туристов на высоком уровне — надо обратиться к Ильдару Биккузину. Визитной карточкой стал национальный головной убор колаксын, в котором Ильдар Биккузин путешествовал по миру и по стране, рассказывая всем о Башкортостане.