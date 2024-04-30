В Башкирии простились с послом гостеприимства

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В Уфе простились с Ильдаром Биккузиным — общественным деятелем, популяризатором туризма, председателем Баштурсоюза, мастером гостеприимства от Республики Башкортостан, руководителем туроператора «Тархан». Он скоропостижно скончался на 52-м году жизни. У Ильдара Биккузина остались жена — его соратница и партнер по бизнесу Венера Биккузина и 11-летний сын.
У Ильдара Биккузина было много идей и проектов. Благодаря ему в Башкортостане прошел фестиваль «Зилим фест», направленный на сохранение башкирского языка и культуры, проекты «Я изучаю башкирский язык», «Аулак ой. Посиделки с бабушками», Большая этнографическая игра для школьников «Малая родина — большая страна». Большое внимание Ильдар Биккузин уделял развитию инклюзивного туризма: в копилке Баштурсоюза — яркие запоминающиеся проекты для детей с проблемами слуха и зрения «Башкирия своими глазами» и «Путешествие в сердце Башкирии».
Он не раз представлял республику на федеральных форумах. Организовывал визиты в Башкортостан делегаций, съемочных групп. Все знали, что если нужно организовать прием туристов на высоком уровне — надо обратиться к Ильдару Биккузину. Визитной карточкой стал национальный головной убор колаксын, в котором Ильдар Биккузин путешествовал по миру и по стране, рассказывая всем о Башкортостане.
Проводить Ильдара Рашитовича фойе Молодежного театра пришли сотни людей. Высокопоставленные чиновники, коллеги по туристической сфере, по работе в вузе, представители творческой интеллигенции, друзья семьи — Ильдар Рашитович умел дружить. Более того, он был талантливым коммуникатором, собирая для проектов эффективные, дружные команды.
Ильдар Рашитович хотел рассказать миру о Башкортостане. Это невосполнимая потеря, — сказала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Болычева.
Он учил нас любить свою малую родину, свою культуру, свой язык, — подчеркнул в прощальном слове и. о. министра предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Ильнур Тактаев.
Проводили Ильдара Биккузина продолжительными аплодисментами. Его похоронили в деревне в деревне Турумбетово Аургазинского района, на родине его родителей.