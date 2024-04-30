mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:57

Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Туристический центр в Башкирии откроют 6 июня

Туристический центр в Башкирии откроют 6 июня

30 апреля 2024, 09:57
Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал об этапах запуска Евразийского музея кочевых цивилизаций возле мавзолея Тура-хана.

Глава администрации Республики Башкортостан Радий Хабиров посетил Чишминский район во вторник, 30 апреля. Целью его визита стала подготовка к открытию Евразийского музея кочевых цивилизаций возле мавзолея Тура-хана. На объекте провели выездное совещание, пишет Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

— Сейчас здесь высаживают эндемичные степные растения — все должно соответствовать степной кочевой цивилизации. Мы сделали пешеходную тропу, которая ведет от визит-центра к мавзолею Тура-хана. Сам визит-центр мы откроем 6 июля.

Это объект станет первой частью музея общей площадью 600 квадратных метров, в нем будет этнографическая, научная, туристическая составляющие. В дальнейшем планируется открытие СПА-отеля «Кочевник», этнодеревни, Центра башкирской лошади.

Напомним, о плане открытия Евразийского музея кочевых цивилизаций возле мавзолея Тура-хана было объявлено осенью 2022 года. Визит-центр планировали открыть в 2023 году. Создание всего комплекса займет до 10 лет.

Мавзолей Тура-хана — татаро-булгарский мавзолей золотоордынского периода. Построен XIV–XV веках. Находится в 12 км к юго-западу от посёлка Чишмы (Чишминский район Башкортостана), рядом с дорогой, ведущей в деревню Верхние Термы. При этом доподлинно неизвестно, кем именно был Тура-хан: кто-то утверждает, что это прямой потомок Чингисхана, обосновавшийся на башкирских землях, кто-то считает его братом хана Басмана, местного правителя времен Ногайской Орды.

По мнению башкирских ученых данный мавзолей является древнебашкирским памятником. В 2021 году произошел акт вандализма, а именно были нанесены графити на стенах мавзолея.

В Чишминском районе Башкирии хотят построить Евразийский музей кочевых цивилизаций
Узнать подробнее
#Юлия Литвиненко#Общество#Видео#Уфа#Вандализм#Башкортостан#Туризм#Новости Башкирии#Радий Хабиров#Евразийский музей кочевых цивилизаций#Тура-хан#Визит-центр
Подпишитесь
Семь дорог в Башкирии затоплены паводком
Сегодня, 03:58
«Салават Юлаев» подписал американца на три года
Вчера, 13:42
В Башкирии ждут морозы
Вчера, 10:20
«Пацанская стрелка» закончилась поездкой на капоте
Вчера, 09:34
Молодежь в Уфе устроила опасные гонки ради хайпа
Вчера, 09:15
Чиновник из Башкирии «воскрес» на СВО
Вчера, 08:53
"