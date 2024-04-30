Туристический центр в Башкирии откроют 6 июня

Мавзолей Тура-хана — татаро-булгарский мавзолей золотоордынского периода. Построен XIV–XV веках. Находится в 12 км к юго-западу от посёлка Чишмы (Чишминский район Башкортостана), рядом с дорогой, ведущей в деревню Верхние Термы. При этом доподлинно неизвестно, кем именно был Тура-хан: кто-то утверждает, что это прямой потомок Чингисхана, обосновавшийся на башкирских землях, кто-то считает его братом хана Басмана, местного правителя времен Ногайской Орды.