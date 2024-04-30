Туристический центр в Башкирии откроют 6 июня

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Глава администрации Республики Башкортостан Радий Хабиров посетил Чишминский район во вторник, 30 апреля. Целью его визита стала подготовка к открытию Евразийского музея кочевых цивилизаций возле мавзолея Тура-хана. На объекте провели выездное совещание, пишет Радий Хабиров в своем Telegram-канале.
— Сейчас здесь высаживают эндемичные степные растения — все должно соответствовать степной кочевой цивилизации. Мы сделали пешеходную тропу, которая ведет от визит-центра к мавзолею Тура-хана. Сам визит-центр мы откроем 6 июля.
Это объект станет первой частью музея общей площадью 600 квадратных метров, в нем будет этнографическая, научная, туристическая составляющие. В дальнейшем планируется открытие СПА-отеля «Кочевник», этнодеревни, Центра башкирской лошади.
Напомним, о плане открытия Евразийского музея кочевых цивилизаций возле мавзолея Тура-хана было объявлено осенью 2022 года. Визит-центр планировали открыть в 2023 году. Создание всего комплекса займет до 10 лет.
Мавзолей Тура-хана — татаро-булгарский мавзолей золотоордынского периода. Построен XIV–XV веках. Находится в 12 км к юго-западу от посёлка Чишмы (Чишминский район Башкортостана), рядом с дорогой, ведущей в деревню Верхние Термы. При этом доподлинно неизвестно, кем именно был Тура-хан: кто-то утверждает, что это прямой потомок Чингисхана, обосновавшийся на башкирских землях, кто-то считает его братом хана Басмана, местного правителя времен Ногайской Орды.
По мнению башкирских ученых данный мавзолей является древнебашкирским памятником. В 2021 году произошел акт вандализма, а именно были нанесены графити на стенах мавзолея.