«Салават Юлаев» продлил контракт с результативным канадцем

Напомним, 29 апреля хоккейный клуб «Салават Юлаев» продлил контракт с американским нападающим Александром Хмелевским. Контракт с хоккеистом из США в Континентальной Хоккейной Лиге определили как трансфер дня. Новое соглашение с 24-летним американцем рассчитано на три года.