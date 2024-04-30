«Салават Юлаев» продлил контракт с результативным канадцем

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
«Салават Юлаев» продлил контракт с 30-летним нападающим Джошуа Ливо, сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Соглашение рассчитано на один год, указано в релизе. В минувшем сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром первого раунда плей-офф КХЛ, набрав 9 (4+5) очков.
ДОСЬЕ
Джошуа Ливо.Родился 25 мая 1993 года в городе Иннисфил, Канада.
Игровая карьера: «Торонто Мэйпл Ливс» (Канада, НХЛ) (2013-2018), «Ванкувер» (Канада, НХЛ) (2018-2020), «Калгари» (Канада, НХЛ) (2020/21), «Каролина» (США, НХЛ) (2021/22), «Сент-Луис» (США, НХЛ) (2022/23), «Салават Юлаев» (2023 — н. в.).
Статистика в КХЛ: 46 матчей, 47 (19+28) набранных очков, показатель полезности +9, штрафные минуты — 18.
Напомним, 29 апреля хоккейный клуб «Салават Юлаев» продлил контракт с американским нападающим Александром Хмелевским. Контракт с хоккеистом из США в Континентальной Хоккейной Лиге определили как трансфер дня. Новое соглашение с 24-летним американцем рассчитано на три года.