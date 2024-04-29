Женская драка из-за мужчины в Башкирии попала на видео

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
В Нефтекамске в Башкирии две несовершеннолетние девушки напали на 19-летнюю молодую мать, пишет Telegram-канал «Честный репортаж». Дата конфликта не сообщается. Из записи понятно, что драка происходила ранним утром.
На кадрах видео, куда попал момент потасовки, видно, что после словесной перепалки одна из напавших повалила молодую мать на асфальт и избивала кулаками по корпусу.
Молодая мать визгом просила прекратить побои. Нападавшие сначала отошли от неё, но конфликт продолжился после очередного крика молодой матери. Сначала на дорожке у подъезда, потом — на газоне.
Из ролика ясно, что причиной конфликта стала ревность. Молодая мать обвиняет одну из девушек в том, что она увела её мужа. Судя по видео, именно молодая мать стала инициатором драки.