В Башкирии стали реже умирать новорожденные

Как ранее сообщал mkset, за первые два месяца 2024 года в Башкирии не стало 27 младенцев. По сравнению с тем же периодом в 2023 году данный показатель вырос на 17,4%, или 4 ребенка. Так, в 2024 году на 1 000 новорожденных приходилось 4,6 умерших. В прошлом году этот показатель составлял 3,8.