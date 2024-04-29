В Башкирии стали реже умирать новорожденные

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Смертность в Башкирии от болезней нервной системы снизилась на 21,7%, пневмонии — на 23,5% и отравления алкоголем — на 30,8%. Такие сведения содержатся в докладе правительства Республики Башкортостан о социально-экономическом развитии за 2023 год, сообщает портал «УфаСити».
Кроме того, количество смертей от ишемической болезни сердца упало на 11,6%, а детская смертность — на 14,5%. В 2023 году становлен рекордный показатель по снижению младенческой смертности: 3,9 случая на 1000 родившихся живыми детей. Это минимальное значение по Башкирии за всю историю статистического наблюдения за этим показателем.
Как ранее сообщал mkset, за первые два месяца 2024 года в Башкирии не стало 27 младенцев. По сравнению с тем же периодом в 2023 году данный показатель вырос на 17,4%, или 4 ребенка. Так, в 2024 году на 1 000 новорожденных приходилось 4,6 умерших. В прошлом году этот показатель составлял 3,8.