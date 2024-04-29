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Published Сегодня, 05:52

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Updated Сегодня, 06:04

Фото: МЧС Башкортостан

Ужин стал причиной эвакуации 32 человек в Уфе

29 апреля 2024, 05:52
Фото: МЧС Башкортостан
Невнимательное приготовление пищи считают причиной пожара, вспыхнувшего во многоэтажном доме.

32 человека были эвакуированы при тушении пожара, который произошел на кухне в квартире на шестом этаже дома по улице Дагестанской в Уфе, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Возгорание произошло вечером в воскресенье, 28 апреля.

Спасатели вывели из полыхающей квартиры ее жильцов — двух взрослых и одного ребенка. Открытое горение на площади в восемь квадратных метров ликвидировали в течение 25 минут. Квартиры соседей погорельцев не пострадали от огня.

Предполагаемая причина пожара — неосторожность при приготовлении пищи, указано в сообщении спасателей. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.

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#Юлия Литвиненко#Происшествия#Уфа#Пожар#Башкортостан#Эвакуация
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