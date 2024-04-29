Ужин стал причиной эвакуации 32 человек в Уфе

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
32 человека были эвакуированы при тушении пожара, который произошел на кухне в квартире на шестом этаже дома по улице Дагестанской в Уфе, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Возгорание произошло вечером в воскресенье, 28 апреля.
Спасатели вывели из полыхающей квартиры ее жильцов — двух взрослых и одного ребенка. Открытое горение на площади в восемь квадратных метров ликвидировали в течение 25 минут. Квартиры соседей погорельцев не пострадали от огня.
Предполагаемая причина пожара — неосторожность при приготовлении пищи, указано в сообщении спасателей. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.