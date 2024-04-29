Прокуратура взяла на контроль ДТП с шестью пострадавшими под Уфой

Напомним, автомобильная авария произошла около шести утра в понедельник, 29 апреля, на 1 км трассы Уфа-Охлебинино в Иглинском районе. Водитель автомобиля Volkswagen Passat, уходя от столкновения, вылетел в кювет — предварительная версия произошедшего. В результате ДТП водитель Volkswagen Passat и его пятеро пассажиров, из них трое несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, получили травмы и были госпитализированы.