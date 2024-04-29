Прокуратура взяла на контроль ДТП с шестью пострадавшими под Уфой

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
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Updated Сегодня, 13:40
Прокуратура Республики Башкортостан взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП в Иглинском районе. Кроме того, ведомство проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних.
— Надзорное ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — указано в сообщении ведомства.
Напомним, автомобильная авария произошла около шести утра в понедельник, 29 апреля, на 1 км трассы Уфа-Охлебинино в Иглинском районе. Водитель автомобиля Volkswagen Passat, уходя от столкновения, вылетел в кювет — предварительная версия произошедшего. В результате ДТП водитель Volkswagen Passat и его пятеро пассажиров, из них трое несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, получили травмы и были госпитализированы.