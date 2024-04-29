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Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Фото: МЧС РБ

Прокуратура взяла на контроль ДТП с шестью пострадавшими под Уфой

29 апреля 2024, 13:30
Фото: МЧС РБ
Рано утром там перевернулась иномарка, в аварии получили травмы и дети 15-17 лет.

Прокуратура Республики Башкортостан взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП в Иглинском районе. Кроме того, ведомство проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних.

— Надзорное ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — указано в сообщении ведомства.

Напомним, автомобильная авария произошла около шести утра в понедельник, 29 апреля, на 1 км трассы Уфа-Охлебинино в Иглинском районе. Водитель автомобиля Volkswagen Passat, уходя от столкновения, вылетел в кювет — предварительная версия произошедшего. В результате ДТП водитель Volkswagen Passat и его пятеро пассажиров, из них трое несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, получили травмы и были госпитализированы.

Первые кадры с места жуткой аварии под Уфой
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#Юлия Литвиненко#Происшествия#ДТП#Новости Башкирии#Травмы
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