Прогулка в лесу под Уфой закончилась эвакуацией

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Отряд спасателей оказал помощь 73-летнему мужчине в лесном массиве между озером Теплым и рекой Уфой, сообщает Управление гражданской службы Уфы.
Пенсионеру стало плохо во время прогулки по лесному массиву. Лежащим без чувств его нашла случайная женщина во время пробежки. Она и вызвала помощь. На звонок прибыла бригада «Скорой помощи». Медики не смогли самостоятельно донести пенсионера до машины. Они вызвали на подмогу спасателей.
— На помощь приехали сотрудники Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы. Спасатели на носилках эвакуировали больного до кареты медиков, которая стояла примерно в километре от места обнаружения пациента, — указано в сообщении ведомства.