Прогулка в лесу под Уфой закончилась эвакуацией

Пенсионеру стало плохо во время прогулки по лесному массиву. Лежащим без чувств его нашла случайная женщина во время пробежки. Она и вызвала помощь. На звонок прибыла бригада «Скорой помощи». Медики не смогли самостоятельно донести пенсионера до машины. Они вызвали на подмогу спасателей.