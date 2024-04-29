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Posted Сегодня, 04:04

Published Сегодня, 04:04

Modified Сегодня, 04:29

Updated Сегодня, 04:29

Фото: УГЗ Уфы

Прогулка в лесу под Уфой закончилась эвакуацией

29 апреля 2024, 04:04
Фото: УГЗ Уфы
Мужчине стало настолько плохо, что он сам не мог дойти до дороги. Его пришлось нести на носилках.

Отряд спасателей оказал помощь 73-летнему мужчине в лесном массиве между озером Теплым и рекой Уфой, сообщает Управление гражданской службы Уфы.

Пенсионеру стало плохо во время прогулки по лесному массиву. Лежащим без чувств его нашла случайная женщина во время пробежки. Она и вызвала помощь. На звонок прибыла бригада «Скорой помощи». Медики не смогли самостоятельно донести пенсионера до машины. Они вызвали на подмогу спасателей.

— На помощь приехали сотрудники Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы. Спасатели на носилках эвакуировали больного до кареты медиков, которая стояла примерно в километре от места обнаружения пациента, — указано в сообщении ведомства.

Фото: УГЗ Уфы
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#Юлия Литвиненко#Происшествия#Видео#Уфа#Башкортостан#Скорая помощь#Лесной массив#Пенсионер#Пожарные
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