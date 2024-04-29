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Почти 3 000 бойцов СВО и их семьи отдохнут в Башкирии на ₽100 млн

Почти 3 000 бойцов СВО и их семьи отдохнут в Башкирии на ₽100 млн

29 апреля 2024, 08:37
Фото: 1MI
Участники специальной военной операции могут потратить путевку стоимостью ₽60 200 только на себя или передать ее семье.

₽100 млн выделили на путевки на санаторно-курортное лечение для участников СВО в 2024 году в Башкортостане, сообщает Минземимущества республики. Бойцы имеют право как воспользоваться льготным отдыхом лично, так и передать путевки супруге, родителям или усыновителям.

Стоимость путевки в санаторий на 14 дней составляет ₽60 200, на неделю — ₽30 100. Все путевки будут оплачены из бюджета Республики Башкортостан. Стоимость путевок была рассчитана с учетом средней цены одного койко-места в республике. Она составляет ₽4 300.

Отмечается, что получатель льготного отдыха и лечения самостоятельно выбирает санаторий и бронирует путевку. Отбор на санаторно-курортное лечение бойцов прошли санатории «Ассы», «Зеленая роща», «Янган-Тау», «Якты-Куль», «Карагай», «Красноусольск», «Танып», «Радуга» и «Юматово». В списке получателей субсидий также дом отдыха «Березки», санаторий-профилакторий «Березка» и ЛОЦ «Энергетик».

Напомним, в 2023 году на эту цель было выделено ₽100 млн рублей из регионального бюджета.

— Воспользоваться бесплатной путевкой в санаторий могут все категории участников СВО
— Бесплатная путевка в санаторий предоставляется однократно

— Воспользоваться этой льготой можно в течение одного года после возращения из зоны СВО

Для бронирования нужны:

— Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ
— СНИЛС, ИНН
— Справка об участии в СВО
— Медицинская справка о состоянии здоровья с заключением врача и санаторно-курортная карта

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#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Башкортостан#Бюджет#Санаторий#Путевки#Новости Башкирии#СВО
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