Почти 3 000 бойцов СВО и их семьи отдохнут в Башкирии на ₽100 млн

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Published Сегодня, 08:37
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₽100 млн выделили на путевки на санаторно-курортное лечение для участников СВО в 2024 году в Башкортостане, сообщает Минземимущества республики. Бойцы имеют право как воспользоваться льготным отдыхом лично, так и передать путевки супруге, родителям или усыновителям.
Стоимость путевки в санаторий на 14 дней составляет ₽60 200, на неделю — ₽30 100. Все путевки будут оплачены из бюджета Республики Башкортостан. Стоимость путевок была рассчитана с учетом средней цены одного койко-места в республике. Она составляет ₽4 300.
Отмечается, что получатель льготного отдыха и лечения самостоятельно выбирает санаторий и бронирует путевку. Отбор на санаторно-курортное лечение бойцов прошли санатории «Ассы», «Зеленая роща», «Янган-Тау», «Якты-Куль», «Карагай», «Красноусольск», «Танып», «Радуга» и «Юматово». В списке получателей субсидий также дом отдыха «Березки», санаторий-профилакторий «Березка» и ЛОЦ «Энергетик».
Напомним, в 2023 году на эту цель было выделено ₽100 млн рублей из регионального бюджета.
— Воспользоваться бесплатной путевкой в санаторий могут все категории участников СВО
— Бесплатная путевка в санаторий предоставляется однократно
— Воспользоваться этой льготой можно в течение одного года после возращения из зоны СВО
Для бронирования нужны:
— Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ
— СНИЛС, ИНН
— Справка об участии в СВО
— Медицинская справка о состоянии здоровья с заключением врача и санаторно-курортная карта