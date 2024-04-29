Почти 3 000 бойцов СВО и их семьи отдохнут в Башкирии на ₽100 млн

Стоимость путевки в санаторий на 14 дней составляет ₽60 200, на неделю — ₽30 100. Все путевки будут оплачены из бюджета Республики Башкортостан. Стоимость путевок была рассчитана с учетом средней цены одного койко-места в республике. Она составляет ₽4 300.