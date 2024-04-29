Первые кадры с места жуткой аварии под Уфой

Региональные спасатели показали на фотографиях, как они оказывали помощь пострадавшим в утренней аварии под Уфой. Там около шести утра сегодня, 29 апреля, на 1 км дороги Акбердино-Нагаево произошло столкновение «Volkswagen Passat» и «ВАЗ 2111». Иномарка вылетела в кювет и перевернулась. В аварии пострадали шестеро человек, в том числе подростки от 15 до 17 лет.