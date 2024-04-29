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Posted 29 апреля, 08:44

Published 29 апреля, 08:44

Modified 29 апреля, 08:51

Updated 29 апреля, 08:51

Фото: МЧС Башкортостана

Первые кадры с места жуткой аварии под Уфой

29 апреля 2024, 08:44
Фото: МЧС Башкортостана
Рано утром в одном километре от региональной столицы перевернулась иномарка с тремя детьми.

Региональные спасатели показали на фотографиях, как они оказывали помощь пострадавшим в утренней аварии под Уфой. Там около шести утра сегодня, 29 апреля, на 1 км дороги Акбердино-Нагаево произошло столкновение «Volkswagen Passat» и «ВАЗ 2111». Иномарка вылетела в кювет и перевернулась. В аварии пострадали шестеро человек, в том числе подростки от 15 до 17 лет.

Все пострадавшие госпитализированы в больницу. На месте происшествия работают сотрудники МЧС России, Госкомитета РБ по ЧС и Госавтоинспекции.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Иномарка перевернулась под Уфой: разбились шестеро человек
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#Юлия Литвиненко#Происшествия#Уфа#ГИБДД#Авария#Башкортостан#Столкновение#ДТП#Новости Башкирии#Спасатели
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