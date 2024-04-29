В Башкирии мертвецки пьяного водителя поймали через чат-бот

На дорогах республики госавтоинспекторы задержали 70 водителей, управлявших автомобилями в нетрезвом состоянии, сообщает Министерство транспорта Башкирии. Тем временем по сообщению Telegram-канала Главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимира Севастьянова, одного пьяного водителя удалось установить после сигнала в чат-бот.