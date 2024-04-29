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В Башкирии мертвецки пьяного водителя поймали через чат-бот

В Башкирии мертвецки пьяного водителя поймали через чат-бот

29 апреля 2024, 07:26
Одного из нарушителей неравнодушные граждане «сдали» через чат-бот башкирских автоинспекторов, сообщает пресс-служба ГИБДД РБ.

На дорогах республики госавтоинспекторы задержали 70 водителей, управлявших автомобилями в нетрезвом состоянии, сообщает Министерство транспорта Башкирии. Тем временем по сообщению Telegram-канала Главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимира Севастьянова, одного пьяного водителя удалось установить после сигнала в чат-бот.

В рамках объявленной в майские праздники операции «Трезвый водитель» в Бакалинском районе Башкирии сотрудники Госавтоинспекции остановили в селе Старокуручево пьяного нарушителя ПДД.

— Информация из чат-бота незамедлительно была передана экипажам ДПС. Автомобиль был обнаружен и остановлен по ул. Шоссейная. Водителем легковушки оказался 36-летний местный житель, — сообщает Владимир Севастьянов.

Результат его освидетельствования на месте задержания показал 1.136 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе. Это соответствует сильной степени опьянения. На водителя составили протокол, легковушку отправили на спецстоянку.

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#Юлия Литвиненко#Происшествия#Видео#Уфа#ГИБДД#Башкортостан#Пьяные водители#Операция Трезвый водитель
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