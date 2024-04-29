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Иномарка перевернулась под Уфой: разбились шестеро человек

Иномарка перевернулась под Уфой: разбились шестеро человек

29 апреля 2024, 07:38
Водители и пятеро его пассажиров госпитализированы. Среди них — трое подростков.

Автомобильная авария произошла около шести утра в понедельник, 29 апреля, на 1 км трассы Уфа-Охлебинино в Иглинском районе, сообщает Госавтоинспекция Башкортостана. Водитель автомобиля Volkswagen Passat, уходя от столкновения, вылетел в кювет.

— В результате ДТП водитель автомашины «Фольксваген Пассат» и его пятеро пассажиров, из них трое несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет. Они с различными травмами доставлены в больницу. Подробности ДТП уточняются, — сообщили в региональном ГИБДД.

Напомним, накануне, 28 апреля, в смертельном ДТП на трассе в Башкирии погибли четыре человека. ДТП произошло около 16:00 на 347 км трассы Магнитогорск — Ира в Кугарчинском районе. В результате столкновения Chevrolet Lanos с отечественной легковушкой погибли четыре человека: двое взрослых и детей.

Двое взрослых и дети: четыре человека погибли в страшном ДТП в Башкирии
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#Юлия Литвиненко#Происшествия#Видео#Уфа#Авария#Башкортостан#Новости Башкирии
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