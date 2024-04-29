Иномарка перевернулась под Уфой: разбились шестеро человек

— В результате ДТП водитель автомашины «Фольксваген Пассат» и его пятеро пассажиров, из них трое несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет. Они с различными травмами доставлены в больницу. Подробности ДТП уточняются, — сообщили в региональном ГИБДД.