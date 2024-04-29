38 человек умерли от алкоголя в Башкирии

Это почти в полтора раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года, когда было зарегистрировано 54 смерти. Большая часть смертельных случаев традиционно пришлась на Уфу — 11. Напомним, за первые два месяца 2024 года в столице отравились спиртом 54 человека. На втором месте — Стерлитамак, там зарегистрировано 23 случая. Кроме того, 18 случаев было зафиксировано в Белорецке.