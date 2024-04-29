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Published Сегодня, 06:23

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Updated Сегодня, 06:29

38 человек умерли от алкоголя в Башкирии

38 человек умерли от алкоголя в Башкирии

29 апреля 2024, 06:23
Фото: mkset.ru
Отравление алкоголем стало причиной смерти почти четырех десятков жителей Республики Башкортостан, сообщается в квартальном отчете регионального управления Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор Башкирии опубликовал данные по алкогольным отравлениям в регионе за первые три месяца 2024 года. В республике за первый квартал от отравлений спиртосодержащей продукцией скончались 38 человек.

Это почти в полтора раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года, когда было зарегистрировано 54 смерти. Большая часть смертельных случаев традиционно пришлась на Уфу — 11. Напомним, за первые два месяца 2024 года в столице отравились спиртом 54 человека. На втором месте — Стерлитамак, там зарегистрировано 23 случая. Кроме того, 18 случаев было зафиксировано в Белорецке.

Кроме того, за первый квартал 2024 года общий показатель по отравлениям спиртосодержащей продукцией достиг 6,4 случая на 100 тысяч населения. При этом годом ранее цифра достигала 8,7 случая. Чаще всего жертвами «зеленого змея» становились жители Уфы, Стерлитамака и Белорецка. Там зарегистрировали по 83, 31 и 25 случаев, соответственно.

Ранее, региональный Роспотребнадзор назвал города Башкирии, где больше всего алкогольных отравлений

 

Известно, где чаще всего в Башкирии травятся алкоголем
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#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Роспотребнадзор#Новости Башкирии#Смерть#Белорецк#Отравление алкоголем
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