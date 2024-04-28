В Уфе мальчик попал в больницу после того, как перешел дорогу в неустановленном месте

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41-летняя женщина за рулём «Опель Астра», следуя в сторону улицы Дагестанская, допустила наезд 11-летнего мальчика. Отмечается, что он переходил дорогу в неположенном месте.
По предварительным данным, ребенок внезапно выбежал на проезжую часть из-за стоящих автомобилей.
В результате дорожной аварии подросток с различными травмами был доставлен в больницу и после оказания медицинской помощи отпущен. По факту ДТП начато разбирательство.