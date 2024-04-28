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11-летний мальчик пострадал в результате ДТП на Дёмском шоссе в Уфе

В Уфе мальчик попал в больницу после того, как перешел дорогу в неустановленном месте

28 апреля 2024, 07:00
Фото: 1MI

11-летний мальчик пострадал в результате ДТП на Дёмском шоссе в Уфе

Инцидент произошел около 18:00 в субботу, 27 апреля, на Демском шоссе, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Уфы.

41-летняя женщина за рулём «Опель Астра», следуя в сторону улицы Дагестанская, допустила наезд 11-летнего мальчика. Отмечается, что он переходил дорогу в неположенном месте.

По предварительным данным, ребенок внезапно выбежал на проезжую часть из-за стоящих автомобилей.

В результате дорожной аварии подросток с различными травмами был доставлен в больницу и после оказания медицинской помощи отпущен. По факту ДТП начато разбирательство.

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