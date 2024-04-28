В центре Уфы вновь вырубят деревья

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
На улице Ленина в рамках подготовки к празднованию 450-летия Уфы откроют новый сквер в этнической тематике. Он расположится на площади перед ГКЗ Башкортостан. По мнению властей, он «хорошо впишется в этот уголок и станет одним из главных украшений улицы Ленина».
В настоящий момент здесь заканчиваются работы по укладке гранитной тротуарной плитки. Также Илвир Нурдавдятов сообщил, что ряд деревьев на улице Пушкина были признаны «аварийными» в связи с чем их планируется заменить на новые молодые липы.
— Все работы ведутся согласно графику, указанному в проектной документации. На всех участках работа идёт полным ходом! — подытожил чиновник.
Напомним, ранее в рамках подготовки к празднованию 450-летия Уфы и республиканской акции «Зеленая Башкирия» высадили деревья на Аллее 65-летия башкирского телевидения. Объект посвящен юбилею телевизионного вещания в Башкирии.