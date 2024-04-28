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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

В Уфе появится новый сквер по улице Ленина

В центре Уфы вновь вырубят деревья

28 апреля 2024, 11:23
Фото: Илвир Нурдавлятов/ VK.com

В Уфе появится новый сквер по улице Ленина

Сквер разобьют на площади перед ГКЗ Башкортостан, сообщил глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавдятов.

На улице Ленина в рамках подготовки к празднованию 450-летия Уфы откроют новый сквер в этнической тематике. Он расположится на площади перед ГКЗ Башкортостан. По мнению властей, он «хорошо впишется в этот уголок и станет одним из главных украшений улицы Ленина».

В настоящий момент здесь заканчиваются работы по укладке гранитной тротуарной плитки. Также Илвир Нурдавдятов сообщил, что ряд деревьев на улице Пушкина были признаны «аварийными» в связи с чем их планируется заменить на новые молодые липы.

— Все работы ведутся согласно графику, указанному в проектной документации. На всех участках работа идёт полным ходом! — подытожил чиновник.

Напомним, ранее в рамках подготовки к празднованию 450-летия Уфы и республиканской акции «Зеленая Башкирия» высадили деревья на Аллее 65-летия башкирского телевидения. Объект посвящен юбилею телевизионного вещания в Башкирии.

#Азамат Нухов
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