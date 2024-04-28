В центре Уфы вновь вырубят деревья

На улице Ленина в рамках подготовки к празднованию 450-летия Уфы откроют новый сквер в этнической тематике. Он расположится на площади перед ГКЗ Башкортостан. По мнению властей, он «хорошо впишется в этот уголок и станет одним из главных украшений улицы Ленина».