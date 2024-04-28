В Башкирии турист из соседнего региона утонул в ходе сплава по реке

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Уроженец Перми погиб в ходе сплава по реке Лемеза в Башкирии. Мужчина 1968 года в составе группы из 14 человек сплавлялись по реке на катамаранах. В какой-то момент мужчина не удержался на плавсредстве и упал в воду.
Находившиеся с ним туристы вытащили его из воды на берег и пытались провести реанимацию, но безуспешно. Мужчина скончался.
Отмечается, что туристическая группа не была официально зарегистрирована.