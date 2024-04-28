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Published Сегодня, 12:28

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Updated Сегодня, 12:31

В Башкирии турист из соседнего региона утонул в ходе сплава по реке

В Башкирии турист из соседнего региона утонул в ходе сплава по реке

28 апреля 2024, 12:28
Мужчина вместе с группой туристов сплавлялся на катамаранах по реке Лемеза, сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

Уроженец Перми погиб в ходе сплава по реке Лемеза в Башкирии. Мужчина 1968 года в составе группы из 14 человек сплавлялись по реке на катамаранах. В какой-то момент мужчина не удержался на плавсредстве и упал в воду.

Находившиеся с ним туристы вытащили его из воды на берег и пытались провести реанимацию, но безуспешно. Мужчина скончался.

Отмечается, что туристическая группа не была официально зарегистрирована.

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#Азамат Нухов#Происшествия#Новости Башкирии#Госкомитет по ЧС
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