Что известно о пожаре в Башкирии, в котором могла пострадать Усадьба Топорниных

По сведениям Башкультнаследия, усадебный комплекс, состоящий из дома владельцев, примыкающей к нему ограды, людских, конюшни, хозяйственных построек, фонтана и лестницы к реке Белой, возник в конце XVIII века, после передаче усадебного места дворянину Степану Топорнину. Впоследствии близлежащие села, были объединены в село, названное по фамилии помещика — Топорнино, которое в 1930-е годы ХХ века было переименовано в Кушнаренково, в честь начальника политотдела Башнаркомзема И. И. Кушнаренко. Топорнинский район, образованный в этот же исторический период, был переименован в Кушнаренковский. Во второй половине ХХ века, после передачи недвижимого комплекса сельскохозяйственному техникуму, здания, относящиеся к объекту культурного наследия, получили современный адрес.