Что известно о пожаре в Башкирии, в котором могла пострадать Усадьба Топорниных

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Ночью 28 апреля в Башкирии произошел пожар в Усадьбе Топорниных в Кушнаренково. Усадьба была признана памятников регионального значения.
По сведениям Башкультнаследия, усадебный комплекс, состоящий из дома владельцев, примыкающей к нему ограды, людских, конюшни, хозяйственных построек, фонтана и лестницы к реке Белой, возник в конце XVIII века, после передаче усадебного места дворянину Степану Топорнину. Впоследствии близлежащие села, были объединены в село, названное по фамилии помещика — Топорнино, которое в 1930-е годы ХХ века было переименовано в Кушнаренково, в честь начальника политотдела Башнаркомзема И. И. Кушнаренко. Топорнинский район, образованный в этот же исторический период, был переименован в Кушнаренковский. Во второй половине ХХ века, после передачи недвижимого комплекса сельскохозяйственному техникуму, здания, относящиеся к объекту культурного наследия, получили современный адрес.
В октябре 1917 года под руководством большевиков состоялось общее собрание граждан Топорино и был создан Совет рабочих и
крестьянских депутатов. В ноябре провозглашена власть Советов, в марте 1918 г. происходил волостной съезд и был организован Волостной Совет рабочих и
крестьянских депутатов.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, в результате пожара никто не пострадал. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование проводит дознаватель МЧС России.
UPD: из доклада начальника Дюртюлинского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РБ установлено, что объект пожара не является памятником архитектуры и культурного наследия. Усадьба Топорина не пострадала, находится рядом.