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Published Сегодня, 15:24

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

В смертельном ДТП на трассе в Башкирии погибли четыре человека

Двое взрослых и дети: четыре человека погибли в страшном ДТП в Башкирии

28 апреля 2024, 15:24
Фото: Пресс-служба СК по РБ.

В смертельном ДТП на трассе в Башкирии погибли четыре человека

Ход проверки находится на контроле в аппарате следственного управления республики, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, инцидент произошел сегодня около 16.00 на 347 км трассы Магнитогорск — Ира в Кугарчинском районе. В результате столкновения Chevrolet Lanos с отечественной легковушкой погибли четыре человека: двое взрослых и детей.

Предположительно водитель автомобиля отечественной марки выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем иностранного производства. В результате ДТП находившиеся в иномарке девушка и двое малолетних детей 2021 и 2023 годов рождения, а также пассажир отечественного авто, скончались.

Водитель иномарки, а также водитель и двое пассажиров отечественной марки доставлены в больницу. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз и принято процессуальное решение.

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