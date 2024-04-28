Двое взрослых и дети: четыре человека погибли в страшном ДТП в Башкирии

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
По предварительным данным, инцидент произошел сегодня около 16.00 на 347 км трассы Магнитогорск — Ира в Кугарчинском районе. В результате столкновения Chevrolet Lanos с отечественной легковушкой погибли четыре человека: двое взрослых и детей.
Предположительно водитель автомобиля отечественной марки выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем иностранного производства. В результате ДТП находившиеся в иномарке девушка и двое малолетних детей 2021 и 2023 годов рождения, а также пассажир отечественного авто, скончались.
Водитель иномарки, а также водитель и двое пассажиров отечественной марки доставлены в больницу. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз и принято процессуальное решение.