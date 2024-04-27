Жителю Башкирии, до смерти избившему свою сожительницу, предъявлены обвинения

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Как установлено следствием, ночью 26 апреля мужчина в состоянии алкогольного опьянения в районе улицы Калинина жестоко избил свою 39-летнюю сожительницу. Мужчина нанес ей множественные удары руками и ногами в области головы, шеи и туловища. После этого они удалились в арендованную квартиру на той же улице.
невольными свидетелями произошедшего стали местные жители. Они сообщили избиении в правоохранительные органы. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили следы крови, которые привели в квартиру, где было обнаружено тело женщины с множественными телесными повреждениями и злоумышленник.
Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении.