Жителю Башкирии, до смерти избившему свою сожительницу, предъявлены обвинения

Как установлено следствием, ночью 26 апреля мужчина в состоянии алкогольного опьянения в районе улицы Калинина жестоко избил свою 39-летнюю сожительницу. Мужчина нанес ей множественные удары руками и ногами в области головы, шеи и туловища. После этого они удалились в арендованную квартиру на той же улице.