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Жителю Башкирии, до смерти избившему свою сожительницу, предъявлены обвинения

Жителю Башкирии, до смерти избившему свою сожительницу, предъявлены обвинения

27 апреля 2024, 10:39
Фото: 1MI
Мужчине предъявлены обвинения по статье об убийстве. С ним проведены первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Как установлено следствием, ночью 26 апреля мужчина в состоянии алкогольного опьянения в районе улицы Калинина жестоко избил свою 39-летнюю сожительницу. Мужчина нанес ей множественные удары руками и ногами в области головы, шеи и туловища. После этого они удалились в арендованную квартиру на той же улице.

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невольными свидетелями произошедшего стали местные жители. Они сообщили избиении в правоохранительные органы. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили следы крови, которые привели в квартиру, где было обнаружено тело женщины с множественными телесными повреждениями и злоумышленник.

Видео: Пресс-служба СК по РБ.

Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении.

#Азамат Нухов#Происшествия#Видео#Убийство#Избиение#Новости Башкирии#Следком Башкортостана#Следственные действия
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