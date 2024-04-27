Владимир Путин посетил стенд Санкт-Петербурга на ВДНХ

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
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Updated Сегодня, 11:56
В ходе рабочей встречи в Северной столице, Александр Беглов выразил благодарность Владимиру Путину за организацию выставки-форума «Россия» на ВДНХ и за инициативу продлить ее сроки.
Глава города отметил, что выставка позволила Петербургу и другим регионам продемонстрировать свои основные достижения в различных сферах. Она дала возможность разглядеть те перемены, которые произошли с городом и страной за последние годы, а также выставка стала площадкой, где каждый мог представить актуальные проекты развития города. Форум также помог привлечь новых туристов и напомнить им сколько красивых мест и достопримечательностей есть в Петербурге.
На встрече отметили, что Петербург организовал один из самых креативных, технологичных и популярных стендов на выставке. В мае здесь ожидают принять трехмиллионного посетителя. Кроме того, в День города, 27 мая, будет выполнено поручение Президента на счет переноса опыта выставки «Россия» на региональный уровень. В музее «Россия — моя история» будет открыта мультимедийная выставка-путешествие под названием «Мой Петербург».