Владимир Путин посетил стенд Санкт-Петербурга на ВДНХ

Глава города отметил, что выставка позволила Петербургу и другим регионам продемонстрировать свои основные достижения в различных сферах. Она дала возможность разглядеть те перемены, которые произошли с городом и страной за последние годы, а также выставка стала площадкой, где каждый мог представить актуальные проекты развития города. Форум также помог привлечь новых туристов и напомнить им сколько красивых мест и достопримечательностей есть в Петербурге.