В Уфе появился «самболёт»

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Руководитель администрации Главы Башкирии Максим Забелин объявил в соцсетях, что на самолете Суперджет 100 «Уфа» была нанесена специальная ливрея, разработанная совместно с Всероссийской федерацией самбо.
Максим Забелин объяснил, что выбор отечественного самолета «Суперджет 100» производства «Уфа» не был случайным. Он сообщил, что название самолета соответствует традиции авиакомпании, которая называет свои самолеты именами городов России. В данном случае, самолет был назван в честь башкирской столицы, так как в 2024 году Уфа станет центром празднования дня рождения самбо, который отмечается 16 ноября.
«В 2023 году, в год 85-летнего юбилея этого вида спорта, Президент России Владимир Путин подписал официальный указ о „Праздновании Дня самбо“. Как члену попечительского совета Федерации самбо республики, мне близок этот проект. Нам важно показать всему миру значимость этого удивительного вида спорта и его вклад в культуру страны», — написал Максим Забелин.
Он выразил уверенность в том, что данная инициатива привлечет новых поклонников к этому виду спорта и популяризирует его среди молодежи.
Напомним, что в середине октября 2024 года столица Башкирии будет принимать участников и гостей международного форума «Россия — спортивная держава».