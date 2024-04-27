В Уфе появился «самболёт»

Максим Забелин объяснил, что выбор отечественного самолета «Суперджет 100» производства «Уфа» не был случайным. Он сообщил, что название самолета соответствует традиции авиакомпании, которая называет свои самолеты именами городов России. В данном случае, самолет был назван в честь башкирской столицы, так как в 2024 году Уфа станет центром празднования дня рождения самбо, который отмечается 16 ноября.