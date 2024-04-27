В российском МИД состоялась презентация ПМЭФ-2024

Posted Сегодня, 17:12
Published Сегодня, 17:12
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
По словам директора Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского, ПМЭФ является одним из главных экономических событий в РФ, которое пройдет в Северной столице уже в 27-й раз. Об этом пишет newsnn.ru.
В ходе брифинга послам рассказали, что для участников из других государств, не пользующихся безвизовым режимом с РФ, работает ускоренный формат оформления визы. Для этого представителям делегации, имеющим приглашение от оргкомитета ПМЭФ, достаточно посетить российское консульское учреждение за рубежом.
Как рассказал председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, ПМЭФ был учрежден для обсуждения стратегий — как деловых, так и экономико-политических, а также экологических. Он уточнил, что экология занимает далеко не последнее место в умах политиков и бизнесменов, поскольку планету необходимо беречь.
Также он добавил, что ПМЭФ отведено особое место в календаре мероприятий Фонда Росконгресс — социально ориентированного нефинансового института развития, который проводит множество мероприятий с экономической и политической повесткой. Стуглев подчеркнул, что практически все мероприятия фонда сопровождают и спортивные, культурные события, которые помогают установить более доверительные, крепкие отношения между участниками.
Скачать приглашение на ПМЭФ можно в едином личном кабинете на сайте форума. Там же размещена подробная информация об оформлении приглашения для въезжающих из иностранных государств.
Заместитель директора Фонда Росконгресс, директор ПМЭФ Алексей Вальков сообщил, что за прошедшие годы площадка ПМЭФ стала удобным инструментом для бизнеса, позволяющим обнаруживать и преодолевать барьеры, а также находить новые направления развития. Он уточнил, что участие в форуме принимают не только представители бизнеса, планирующие развивать свое дело в РФ, но и предприниматели с разных континентов для межличностной коммуникации. Также он акцентировал внимание, что ПМЭФ ежегодно совершенствует инфраструктуру, чтобы партнерам было удобно вести переговоры и заключать соглашения.
27-й Петербургский международный экономический форум пройдет в период с 5 по 8 июня 2024 года. Медиахолдинг 1MI является постоянным информационным партнером ПМЭФ.