В российском МИД состоялась презентация ПМЭФ-2024

Заместитель директора Фонда Росконгресс, директор ПМЭФ Алексей Вальков сообщил, что за прошедшие годы площадка ПМЭФ стала удобным инструментом для бизнеса, позволяющим обнаруживать и преодолевать барьеры, а также находить новые направления развития. Он уточнил, что участие в форуме принимают не только представители бизнеса, планирующие развивать свое дело в РФ, но и предприниматели с разных континентов для межличностной коммуникации. Также он акцентировал внимание, что ПМЭФ ежегодно совершенствует инфраструктуру, чтобы партнерам было удобно вести переговоры и заключать соглашения.