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Published Сегодня, 09:44

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Updated Сегодня, 09:47

В Госдуме предложили запретить продавать алкоголь на майские праздники

В Госдуме предложили запретить продавать алкоголь на майские праздники

27 апреля 2024, 09:44
Фото: 1MI
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев выступил с инициативой об ограничении продажи алкогольных напитков в период майских праздников.

По словам парламентария, данная мера не решит проблем стоящих перед обществом, но она имеет общий позитивный посыл. Об этом пишет RuNews24.ru.

Между тем, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала инициативу своего коллеги. Идею запрета продажи спиртного на майские праздники она не поддерживает.

Бессараб добавила, что многие россияне отправляются в эти дни на природу, жарят шашлыки и берут с собой спиртные напитки. По ее словам, страшного в этом ничего нет, главное, чтобы это не нарушало общественный порядок и не создавало проблем окружающим.

Более того, она отметила, что доходы от продажи алкогольных напитков поступают в бюджеты регионов. Светлана Бессараб также подчеркнула, что населению нужно доверять, а не воспитывать. Кроме того, законодательство разрешает продажу спиртосодержащих напитков совершеннолетним лицам, которые обязаны контролировать свое поведение, резюмировала депутат.

#Общество
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