В Госдуме предложили запретить продавать алкоголь на майские праздники

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
По словам парламентария, данная мера не решит проблем стоящих перед обществом, но она имеет общий позитивный посыл. Об этом пишет RuNews24.ru.
Между тем, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала инициативу своего коллеги. Идею запрета продажи спиртного на майские праздники она не поддерживает.
Бессараб добавила, что многие россияне отправляются в эти дни на природу, жарят шашлыки и берут с собой спиртные напитки. По ее словам, страшного в этом ничего нет, главное, чтобы это не нарушало общественный порядок и не создавало проблем окружающим.
Более того, она отметила, что доходы от продажи алкогольных напитков поступают в бюджеты регионов. Светлана Бессараб также подчеркнула, что населению нужно доверять, а не воспитывать. Кроме того, законодательство разрешает продажу спиртосодержащих напитков совершеннолетним лицам, которые обязаны контролировать свое поведение, резюмировала депутат.