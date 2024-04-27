В Госдуме предложили запретить продавать алкоголь на майские праздники

Бессараб добавила, что многие россияне отправляются в эти дни на природу, жарят шашлыки и берут с собой спиртные напитки. По ее словам, страшного в этом ничего нет, главное, чтобы это не нарушало общественный порядок и не создавало проблем окружающим.