В Башкирии ещё 43 пациента заболели ковидом

Отметим, с начала мировой эпидемии ковида в Башкирии всего заболело 409 391 человек, из них 6 172 умерло, 401 575 выздоровело. Так же известно, что в республике в 1.15 раза ниже летальность, чем в остальных российских регионах. Так, если в Башкортостане на 1000 заражённых погибло 15 человек, то в других городах эта цифра равняется 17 умершим от опасного вируса.