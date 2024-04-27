В Башкирии ещё 43 пациента заболели ковидом

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Как сообщает Минздрав РБ, за последние 24 часа в республике зарегистрировано 43 новых случая заболевания ковидом.
В настоящее время в стационарах находятся 111 пациентов, включая 55 человек в возрасте 60+. На амбулаторном лечении находятся 1 584 человека, в том числе 706 человек в возрасте 60+.
За последние 24 часа из больниц выписано 40 человек.
Отметим, с начала мировой эпидемии ковида в Башкирии всего заболело 409 391 человек, из них 6 172 умерло, 401 575 выздоровело. Так же известно, что в республике в 1.15 раза ниже летальность, чем в остальных российских регионах. Так, если в Башкортостане на 1000 заражённых погибло 15 человек, то в других городах эта цифра равняется 17 умершим от опасного вируса.