Традиции Вербного Воскресенья в России и других странах

В Евангелии от Матфея (21:1-11), Марка (11:1-11), Луки (19:28-44) и Иоанна (12:12-19) описывается, как Иисус, приближаясь к Иерусалиму, приказал своим ученикам найти ослицу и ослика, на которых он въехал в город. Люди, узнав о прибытии Иисуса, встречали его, размахивая ветвями пальм и ив, которые росли у дорог по близости.



В православной традиции вместо пальм используются вербы, так как пальмовые деревья не растут в наших широтах. Верба, или ива, символизирует покаяние, исцеление и возрождение. Ветка вербы также напоминает о том, как Бог спас Израиль от Египетского рабства, когда Моисей велел народу взять ветви ивы и поместить их в свои двери, чтобы ангел смерти миновал их дома (Исход 12:22–23).