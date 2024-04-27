Традиции Вербного Воскресенья в России и других странах

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Вербное воскресенье, также известное как Вход Господень в Иерусалим, это особый праздник в христианстве. Он отмечается за неделю до начала Страстной седмицы, которая предшествует Пасхе. В этот день христиане вспоминают историю, когда Иисус Христос въехал в город Иерусалим. Это событие символизирует его приход как мирного и смиренного учителя, который принес людям надежду и спасение.
В Евангелии от Матфея (21:1-11), Марка (11:1-11), Луки (19:28-44) и Иоанна (12:12-19) описывается, как Иисус, приближаясь к Иерусалиму, приказал своим ученикам найти ослицу и ослика, на которых он въехал в город. Люди, узнав о прибытии Иисуса, встречали его, размахивая ветвями пальм и ив, которые росли у дорог по близости.
В православной традиции вместо пальм используются вербы, так как пальмовые деревья не растут в наших широтах. Верба, или ива, символизирует покаяние, исцеление и возрождение. Ветка вербы также напоминает о том, как Бог спас Израиль от Египетского рабства, когда Моисей велел народу взять ветви ивы и поместить их в свои двери, чтобы ангел смерти миновал их дома (Исход 12:22–23).
Вечером перед праздником верующие собираются в храмах на всенощное бдение, держа в руках вербу или иву. При этом веточки нужно срезать заранее только с молодых и здоровых деревьев.
Освященную вербу верующие несут домой и хранят ее целый год. Так как люди верят, что она убережет их от несчастий и болезней. В этот день вербе приписывают целебные и благословенные свойства, поэтому, например, если женщина страдает от бесплодия, то она должна сама срезать вербу, освятить ее и хранить в своей комнате.
Утром, в Вербное Воскресенье, проходят богослужения.
Греция и Кипр: здесь этот праздник называется Воскресение Лазаря или Вайи.
В этот день греки принесут на праздничную службу ветви лавра и пальм, известные как вайи, сохраняя их на протяжении года до следующего поста, по аналогии с восточными славянами.
Празднование сопровождается различными обрядами и традициями. Дети изготавливают из ветвей лавра и пальм венки и различные фигуры, такие как крест или рыбу, которые затем бросают в море. Они также украшают ветви лоскутками тканей и ходят по домам, исполняя песни и произнося молитвы.
Однако наиболее важное и торжественное празднование происходит на острове Корфу. В этот день греки вспоминают спасение острова от эпидемии чумы в XVII веке. В городе проходит крестный ход, в котором участвуют оркестры и несутся мощи святителя Спиридона Тримифунтского, который спас народ от бедствия. Это великолепное и величественное шествие привлекает множество верующих и туристов.
Чехии, Польша и Словакия: Кветна неделя проходит почти также. За исключением «вербовых боёв», где дети бьют друг друга ветвями, символизируя изгнание зла.
Грузия: праздник известен как Бзоба и связан с традиционным плетения корзинок из самшита, уникального дерева, произрастающего только на Кавказе. Но из-за угрозы исчезновения этого растения, грузины специально выращивают его для праздника.
Эти корзинки символизируют радость и триумфальный вход Господа в Иерусалим. Затем они освящаются в храме во время праздничной службы.
Сербия, Болгария, Македония: этот праздник, известный как «Цвети», «Цветници» или «Врбица» олицетворяет весеннее цветение растений. В южных славян популярен обычай «кумичене», когда девушки плетут венки и бросают их в реку, соревнуясь, чей венок проплывет дальше. В целом, празднование Вербного воскресенья у южных славян — это больше про расцвет природы и почитание памяти умерших.
Италия: верующие обмениваются пальмовыми и оливковыми ветвями в знак примирения, а также плетут из пальмовых листьев композиции и дарят их друг другу.
Испании: проходят торжественные шествия с католическими братствами, в которых участники носят тематические костюмы, несут статую Христа и пальмовые ветви. Также в народе принято надевать новую одежду или обувь в этот день.
Ирландия: в стране освещается ветки пихты, тиса и ели, поэтому воскресенье называется Тисовое.
Индия: в некоторых частях страны и в православных храмах, во время чтения праздничного Евангелия, используются бархатцы — цветы из индуистских традиций.
Африка: в Коптской и Эфиопской православной церкви Вербное воскресенье имеет необычное название «Осанна». Несмотря на это, обряды освящения и раздачи пальмовых ветвей в храмах остаются схожими с другими странами.