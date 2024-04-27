Психологи рассказали, как мотивировать подростка быть самостоятельным

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Вступающие в пубертат дети изменяются не только внешне, но и внутренне. Часто подростки пытаются психологически отдалиться от родителей. В то же время их окружают сверстники и увлекают новые интересы.
Психологи советуют соблюдать баланс в предоставлении свободы и контролировании ребенка в этот период — для того, чтобы он не начал считать родителя врагом, пишет newia.ru.
Большое значение имеет соблюдение личных границ сына или дочери. Эксперты рекомендуют поощрять положительные моменты демонстрации самостоятельности, не входить в детскую комнату без предупреждения и не обследовать личные вещи и гаджеты взрослеющего человека. Тогда, вероятнее всего, он сам приоткроет перед родителем двери в свой внутренний мир.
Если ребенок заигрался и потерял счет времени, не нужно его критиковать. Эффективнее будет найти общее решение для того, чтобы случившееся не повторилось.
За степенью развития ответственности у ребенка следует наблюдать в различных ситуациях. По мере того, как подросток осваивает новые навыки, ему можно будет предоставлять все больше и больше свободы.
Договоритесь быть честными. Ребенок не должен привыкать к обману из страха встревожить или разозлить родителей. Нужно быть откровенными и всегда искать компромиссы.