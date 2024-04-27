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Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

Психологи рассказали, как мотивировать подростка быть самостоятельным

Психологи рассказали, как мотивировать подростка быть самостоятельным

27 апреля 2024, 05:42
Фото: Изображение Midjourney
Родителям бывает непросто отпустить свое чадо в свободное плавание. При этом подростки, как правило, стремятся к ранней сепарации от родительской семьи. Существует ли универсальный рецепт для формирования детской самостоятельности?

Вступающие в пубертат дети изменяются не только внешне, но и внутренне. Часто подростки пытаются психологически отдалиться от родителей. В то же время их окружают сверстники и увлекают новые интересы.

Психологи советуют соблюдать баланс в предоставлении свободы и контролировании ребенка в этот период — для того, чтобы он не начал считать родителя врагом, пишет newia.ru.

Большое значение имеет соблюдение личных границ сына или дочери. Эксперты рекомендуют поощрять положительные моменты демонстрации самостоятельности, не входить в детскую комнату без предупреждения и не обследовать личные вещи и гаджеты взрослеющего человека. Тогда, вероятнее всего, он сам приоткроет перед родителем двери в свой внутренний мир.

Если ребенок заигрался и потерял счет времени, не нужно его критиковать. Эффективнее будет найти общее решение для того, чтобы случившееся не повторилось.

За степенью развития ответственности у ребенка следует наблюдать в различных ситуациях. По мере того, как подросток осваивает новые навыки, ему можно будет предоставлять все больше и больше свободы.

Договоритесь быть честными. Ребенок не должен привыкать к обману из страха встревожить или разозлить родителей. Нужно быть откровенными и всегда искать компромиссы.

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