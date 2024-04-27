Новый цифровой маммограф поступил в больницу Иглино

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Новое оборудование позволяет выявлять даже малейшие новообразования. Это способствует ранней диагностике заболеваний молочной железы, пациентки смогут начать лечение до того, как болезнь начнет активно прогрессировать и давать серьезные осложнения. Кроме этого, доза рентгеновского излучения современного маммографа минимальна.
Отмечается, что маммография является одним из обязательных диагностических обследований для женщин старше 40 лет. Она также показана при невозможности определения опухолевидных образований при пальпации, изменениях гормонального фона и наличии неблагоприятной наследственности.
Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» реализуется с 2022 года по нацпроекту «Здравоохранение». Его цель — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения.