mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:08

Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Новый цифровой маммограф поступил в больницу Иглино

Новый цифровой маммограф поступил в больницу Иглино

27 апреля 2024, 06:08
Фото: mkset.ru
Иглинская центральная районная больница в Республике Башкортостан получила новый цифровой маммограф в ходе реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Новое оборудование позволяет выявлять даже малейшие новообразования. Это способствует ранней диагностике заболеваний молочной железы, пациентки смогут начать лечение до того, как болезнь начнет активно прогрессировать и давать серьезные осложнения. Кроме этого, доза рентгеновского излучения современного маммографа минимальна.

Отмечается, что маммография является одним из обязательных диагностических обследований для женщин старше 40 лет. Она также показана при невозможности определения опухолевидных образований при пальпации, изменениях гормонального фона и наличии неблагоприятной наследственности.

Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» реализуется с 2022 года по нацпроекту «Здравоохранение». Его цель — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
Противопожарный режим в Башкирии: можно ли жарить шашлыки
Сегодня, 07:41
В Башкирии подорожает общественный транспорт
Сегодня, 08:12
Должность главы Давлеканово получил бывший пристав
Сегодня, 08:18
Взрыв в Уфе: реакция горожан на ЧП в Цыганской поляне
Сегодня, 07:05
«Поезда здоровья» в Башкирии провели 15,5 тысяч приемов граждан
Сегодня, 07:02
Куда жители Башкирии уедут на майские праздники
Сегодня, 06:52
"