Комфорт, надежность, уверенность: тест-драйв TXL Flagship

К качеству материалов отделки и сборки вопросов нет, разрешение экранов и картинка с камер кругового обзора тоже соответствуют современным представлениям. Кроме того, модель получила сдвоенный экран — каждый из них диагональю 12,3 дюйма, изогнутой формы и толщиной 15 мм. Он объединяет в себе комбинации приборов и мультимедийный планшет — там находится большинство настроек автомобиля, а также музыка и другие развлекательные функции. За быстродействие бортовых систем отвечает восьмиядерный центральный процессор Snapdragon — во время поездки реагировал на задачи быстро и без ошибок. Рядом с рулем также расположен блок физических кнопок и регуляторов. Вообще обновленный TXL выглядит рекордсменом по количеству различных клавиш и кнопок в прямом доступе.