Комфорт, надежность, уверенность: тест-драйв TXL Flagship

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Дизайн экстерьера TXL серьезно не изменился, он по-прежнему обладает представительным «двухэтажным» обликом. Верхняя часть модели — спорткар со стильно прищуренными фарами — как будто установлена на относительно высокую платформу с крупными колесами. В целом это выглядит оригинально и привлекательно, плюс наклон стекла двери задка добавляет модели динамики.
В обновленной комплектации, пожалуй, стоит отметить обновленную решетку радиатора. В результате TXL в светлых и темных цветовых решениях выглядят действительно по-разному — приятно, что каждый вариант привлекателен по-своему.
В новой модели изменился дизайн интерьера. Премиального комфорта в салоне добавляют сиденья. Водительское кресло оборудовано восемью электрорегулировками и памятью положений, четырьмя положениями поясничного подпора, обогревом, вентиляцией и массажем, а также двумя встроенными в подголовник динамиками. Для пассажира на переднем ряду предлагается сиденье повышенной комфортности с набором электрорегулировок и опорой для ног, тоже электрорегулируемой. Посадка за рулем очень эргономична — спина не устает.
На сиденьях и дверных картах кожа, тактильно приятная и создающая ощущение статусности. На верхней части передних и задних дверей мягкие «подоконники» с прошитой строчкой. Мягкий задний диван выполнен в стиле передних сидений. Спинки в небольших пределах регулируются по углу наклона. При необходимости увеличить объем багажного отсека, откидываются вперед по частям 1/3 и 2/3, образуя почти горизонтальную поверхность.
К качеству материалов отделки и сборки вопросов нет, разрешение экранов и картинка с камер кругового обзора тоже соответствуют современным представлениям. Кроме того, модель получила сдвоенный экран — каждый из них диагональю 12,3 дюйма, изогнутой формы и толщиной 15 мм. Он объединяет в себе комбинации приборов и мультимедийный планшет — там находится большинство настроек автомобиля, а также музыка и другие развлекательные функции. За быстродействие бортовых систем отвечает восьмиядерный центральный процессор Snapdragon — во время поездки реагировал на задачи быстро и без ошибок. Рядом с рулем также расположен блок физических кнопок и регуляторов. Вообще обновленный TXL выглядит рекордсменом по количеству различных клавиш и кнопок в прямом доступе.
Под центральным тоннелем есть большая ниша для размещения мелких вещей, много USB-гнезд разных форматов, а также беспроводная зарядка. Также отметим собственную аудиосистему Lion Melody c 23 встроенными динамиками и системой активного шумоподавления, которые не оставят равнодушными даже заядлого меломана. В комплектации Flagship для водителя доступны все ассистенты вождения ADAS, а на проекционный дисплей выводится вся необходимая информация о скорости, запасе хода и навигации. Багажник удобной конфигурации и достаточных размеров для багажа путешественника. Боковины покрыты мягким ворсованным материалом, под полом — полноразмерное запасное колесо. Можно смело отправляться в дальнюю дорогу или хотя бы за город — погода сейчас подходящая.
Что касается мощностей, то двигатель объемом 1.6 л комплектуется семиступенчатой роботизированной коробкой передач Getrag 7DCT с двумя сцеплениями «мокрого» типа, оснащенной полным приводом. В сумме движок обладает достаточной мощностью и приличной тягой, удобным приводом акселератора и с разумных ходом, который позволяет нажимать на педали плавно и без лишней суеты.
За удобство вождения отвечает новый мультируль с технологией «нажатия и касания» — специальный двойной режим для предотвращения случайного нажатия. Руль реагирует мягко и информативно, слушается без усилий и четко, при пологих поворотах чувствуется упругое сопротивление, которое помогает понимать, насколько повернуты передние колеса. Руль позволяет органично работать на поворотах, крены невелики, а крупные колеса вкусе с породистыми шинами обеспечивают хорошее сцепление с асфальтом. В целом руление не вызвало нареканий в условиях типичного уфимского трафика.
Рычаг переключения коробки передач переместился с центрального тоннеля на рулевую колонку — в принципе это удачное решение, потому что дает больше свободного пространства и для водителя, и для пассажира.
Тормоза послушные, хорошо прогнозируемые при замедлении, в режимах городской езды срабатывали эффективно и приятно. Стоит отметить, что в городе все-таки не разовьешь скорость за сотню, которую может понадобиться резко сбросить.
В сумме — и внешность, и салон EXEED TXL Flagship настраивают на спокойную, уверенную и комфортную езду. Машина хорошо сбалансирована по всем характеристикам. Узнать подробности ценового предложения, а также лично убедиться на тест-драйве, что перед вами динамичный и комфортный кроссовер, можно в офисе продаж официального дилера EXEED Центр Альфа-Сервис на Салавата Юлаева (проспект Салавата Юлаева, 24). Тел. +7 347 262 6000.