Глава Башкирии потребовал «привести в чувство»

Радий Хабиров поручил главе регионального Минтранса Александру Клебанову разобраться с работами по добыче щебня в карьере в селе Мурсалимкино Салаватского района. Так, в ходе вывоза сырья компания, арендующая данные территории у «Башкиравтодора», нанесла серьезный вред дорожному покрытию в муниципалитете. На испортившиеся дороги неоднократно жаловались местные жители.