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Глава Башкирии потребовал «привести в чувство»

Глава Башкирии потребовал «привести в чувство»

27 апреля 2024, 04:40
Фото: 1MI
В ходе оперативного совещания в правительстве республики Радий Хабиров дал ряд поручений главе Минтранса.

Радий Хабиров поручил главе регионального Минтранса Александру Клебанову разобраться с работами по добыче щебня в карьере в селе Мурсалимкино Салаватского района. Так, в ходе вывоза сырья компания, арендующая данные территории у «Башкиравтодора», нанесла серьезный вред дорожному покрытию в муниципалитете. На испортившиеся дороги неоднократно жаловались местные жители.

В связи с этим Глава Башкирии поручил министру транспорта республики выехать на место, отправить комиссию и привести «в чувство этот карьер», отдельно подчеркнув, что «ждёт от него быстрых решений».

«Карьер сейчас находится в аренде „Шахтинского карьера“. Они действительно туда много инвестировали, но убили дороги. Мне уже стучаться, что люди недовольны. Вы в чувства приведите этот карьер. Я жду быстрых решений, вплоть до того, что садитесь в машину и едете туда. Решите вопрос, в понедельник доложите», — поручил глава республики Клебанову.
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#Азамат Нухов#Общество#Ремонт дорог#Дороги#Радий Хабиров#Салаватский район#Минтранс РБ
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