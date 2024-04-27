Глава Башкирии потребовал «привести в чувство»

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Радий Хабиров поручил главе регионального Минтранса Александру Клебанову разобраться с работами по добыче щебня в карьере в селе Мурсалимкино Салаватского района. Так, в ходе вывоза сырья компания, арендующая данные территории у «Башкиравтодора», нанесла серьезный вред дорожному покрытию в муниципалитете. На испортившиеся дороги неоднократно жаловались местные жители.
В связи с этим Глава Башкирии поручил министру транспорта республики выехать на место, отправить комиссию и привести «в чувство этот карьер», отдельно подчеркнув, что «ждёт от него быстрых решений».
«Карьер сейчас находится в аренде „Шахтинского карьера“. Они действительно туда много инвестировали, но убили дороги. Мне уже стучаться, что люди недовольны. Вы в чувства приведите этот карьер. Я жду быстрых решений, вплоть до того, что садитесь в машину и едете туда. Решите вопрос, в понедельник доложите», — поручил глава республики Клебанову.