Боец из Башкирии четыре дня пролежал под завалами в зоне СВО

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
О том, как контрактник с позывным «Кайтыр» оказался под завалами на боевом участке специальной военной операции, сообщил Telegram-канал «Народный фронт Башкортостана».
Воин вместе с другими сослуживцами своего подразделения участвовал в бою и был ранен. Он потерял сознание и оказался под обломками. Четыре дня наш земляк находился под завалами. Когда вражеский огонь прекратился, его товарищи вернулись на место боя и спасли его. Чудом выживший боец оказался уроженцем Бижбуляка с позывным «Колос». В настоящее время «Кайтыр» проходит лечение.
Отметим, спасённый житель Башкирии подписал контракт с Минобороны РФ в конце прошлого года. За это время военнослужащий принимал участие в ряде военных операций. За свои подвиги военный был награжден медалью генерала Шаймуратова по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова.