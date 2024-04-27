Боец из Башкирии четыре дня пролежал под завалами в зоне СВО

Воин вместе с другими сослуживцами своего подразделения участвовал в бою и был ранен. Он потерял сознание и оказался под обломками. Четыре дня наш земляк находился под завалами. Когда вражеский огонь прекратился, его товарищи вернулись на место боя и спасли его. Чудом выживший боец оказался уроженцем Бижбуляка с позывным «Колос». В настоящее время «Кайтыр» проходит лечение.