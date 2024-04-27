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Published Сегодня, 05:44

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Updated Сегодня, 07:17

В Башкирии рассказали историю выжившего при атаке ВСУ бойца из Бижбуляка

Боец из Башкирии четыре дня пролежал под завалами в зоне СВО

27 апреля 2024, 05:44
Фото: Народный Форнт

В Башкирии рассказали историю выжившего при атаке ВСУ бойца из Бижбуляка

Военнослужащий с позывным «Колос» ушёл воевать по контракту в 2023 году.

О том, как контрактник с позывным «Кайтыр» оказался под завалами на боевом участке специальной военной операции, сообщил Telegram-канал «Народный фронт Башкортостана».

Воин вместе с другими сослуживцами своего подразделения участвовал в бою и был ранен. Он потерял сознание и оказался под обломками. Четыре дня наш земляк находился под завалами. Когда вражеский огонь прекратился, его товарищи вернулись на место боя и спасли его. Чудом выживший боец оказался уроженцем Бижбуляка с позывным «Колос». В настоящее время «Кайтыр» проходит лечение.

Отметим, спасённый житель Башкирии подписал контракт с Минобороны РФ в конце прошлого года. За это время военнослужащий принимал участие в ряде военных операций. За свои подвиги военный был награжден медалью генерала Шаймуратова по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова.

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#Инна Горина#Общество#Уфа#Новости Башкирии
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