Бастрыкин поручил провести служебную проверку по жалобе уфимского школьника

Накануне mkset рассказывал историю Кости Носырева. 15-летнего школьника из Уфы осудили за нелегальный оборот наркотиков, хотя уголовная ответственность за это преступление начинается только с 16-ти лет. Школьник провел длительное время в СИЗО, психиатрической больнице и колонии. Костя Носырев обратился через mkset к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Юноша просит глав ведомств наказать виновных за вынесение незаконных судебных решений.