Бастрыкин поручил провести служебную проверку по жалобе уфимского школьника

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о результатах служебной проверки работы следователей в Республике Башкортостан, принявших неправомерные процессуальные решения в отношении подростка из Уфы, сообщает пресс-служба СК РФ.
Накануне mkset рассказывал историю Кости Носырева. 15-летнего школьника из Уфы осудили за нелегальный оборот наркотиков, хотя уголовная ответственность за это преступление начинается только с 16-ти лет. Школьник провел длительное время в СИЗО, психиатрической больнице и колонии. Костя Носырев обратился через mkset к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Юноша просит глав ведомств наказать виновных за вынесение незаконных судебных решений.
— В СУ СКР по Республике Башкортостан проводится служебная проверка в отношении сотрудников, которые расследовали уголовное дело, возбужденное в отношении несовершеннолетнего, — сообщает пресс-служба Следственного Комитета России. — Глава СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан Лагацкому доложить о результатах служебной проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК ведомства.
Напомним, что юноша также рассказал о том, что ему пришлось пережить в колонии, куда он попал незаконно.