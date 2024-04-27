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Бастрыкин поручил провести служебную проверку по жалобе уфимского школьника

Бастрыкин поручил провести служебную проверку по жалобе уфимского школьника

27 апреля 2024, 10:25
Фото: mkset.ru
Глава СК России требует от башкирских коллег разобраться с беззаконие в отношении подростка, которого в 15 лет посадили по взрослой статье

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о результатах служебной проверки работы следователей в Республике Башкортостан, принявших неправомерные процессуальные решения в отношении подростка из Уфы, сообщает пресс-служба СК РФ.

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Накануне mkset рассказывал историю Кости Носырева. 15-летнего школьника из Уфы осудили за нелегальный оборот наркотиков, хотя уголовная ответственность за это преступление начинается только с 16-ти лет. Школьник провел длительное время в СИЗО, психиатрической больнице и колонии. Костя Носырев обратился через mkset к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Юноша просит глав ведомств наказать виновных за вынесение незаконных судебных решений.

— В СУ СКР по Республике Башкортостан проводится служебная проверка в отношении сотрудников, которые расследовали уголовное дело, возбужденное в отношении несовершеннолетнего, — сообщает пресс-служба Следственного Комитета России. — Глава СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан Лагацкому доложить о результатах служебной проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК ведомства.

 

Напомним, что юноша также рассказал о том, что ему пришлось пережить в колонии, куда он попал незаконно.

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#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Наркотики#Колония#Подросток#Александр Бастрыкин#Жалоба#Дело Кости Носырева
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